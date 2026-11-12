بازیکن جوان پرسپولیس بعد از مصاحبه علیه مدیران همچنان از سوی سرمربی این تیم ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیرحسین محمودی بازیکن جوان پرسپولیس پس از مصاحبه علیه مدیران باشگاه همچنان اجازه حضور در تمرینات گروهی این تیم را ندارد.

پس از اظهارات انتقادی محمودی علیه مدیران باشگاه، مهدی تارتار سرمربی پرسپولیس از روز سه شنبه اجازه حضور در تمرینات گروهی را به این بازیکن نداد و او مجبور شد به‌صورت جداگانه و با نرم‌دوی دور زمین تمرین کند.

این اتفاق در تمرین روز گذشته سرخ‌پوشان نیز تکرار شد و تارتار بار دیگر اجازه تمرین با سایر بازیکنان را به محمودی نداد تا این بازیکن تنها به دویدن دور زمین بپردازد.

محمودی روز گذشته با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود بابت صحبت‌های مطرح‌شده عذرخواهی کرد.با وجود این عذرخواهی، هنوز مشخص نیست تارتار چه زمانی اجازه بازگشت محمودی به تمرینات گروهی پرسپولیس را صادر خواهد کرد.