علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی فوتبال قرار است در مراسم برترین‌های آسیا شرکت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مراسم انتخاب برترین‌های سال آسیا در حالی  روز ۲۸ آبان ماه در بانکوک تایلند برگزار می‌شود، که علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران با عملکرد خوبش در جام جهانی ۲۰۲۶ و درخشش در لیگ نخبگان آسیا در بین نامزد‌های مرد سال فوتبال آسیا قرار گرفته است.  

علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی ایران و حال حاضر باشگاه فجر سپاسی در بخش انتخاب مرد سال فوتبال آسیا، رقابت سخت و مهمی با فراس البریکان و سالم الدوساری داشته و با توجه به نمایش خوبی که در جام جهانی ۲۰۲۶ و هم‌چنین لیگ نخبگان همراه با تراکتور داشت، شانس کسب این عنوان فردی مهم را برای خود و فوتبال ایران دارد.

طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، بیرانوند  روز ۲۶ آبان ماه ایران را ترک کرده و به تایلند می‌رود تا روز ۲۸ آبان در مراسم شرکت کند. همچنین  طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا، دروازه‌بان شماره یک تیم ملی روز ۲۷ آبان در کنفرانس مطبوعاتی مربوط به انتخاب مرد سال فوتبال آسیا در کنار البریان و الدوساری شرکت کرده و به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌دهد.

او بلافاصله بعد از اتمام جشن نیز به ایران بازگشته و ادامه خدمت سربازی خود را پشت سر می‌گذارد تا در یکی از مهم‌ترین روز‌های تاریخ ورزشی‌اش به دنبال کسب ارزشمندترین عنوان خود باشد.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، علیرضا بیرانوند
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