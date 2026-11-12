پیشکسوت فوتبال ابراز امیدواری کرد که جوانگرایی در تیم ملی فوتبال موقتی نباشد و دائمی باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - ابراهیم قاسمپور، پیشکسوت فوتبال در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه لیست تیم ملی فوتبال برای حضور در تورنمنت بصره را چطور ارزیابی می‌کند، اظهار کرد: بازیکنان جدید و جوان به تیم ملی فوتبال اضافه شدند و امیدوارم که همین جوانان بتوانند کار را در دست بگیرند. تغییرات زیادی صورت گرفته است، اما به نظرم باید زودتر این تغییرات انجام می‌شد. با توجه به اینکه بازی‌های جام ملت‌های آسیا یک سال به تعویق افتاد، این خودش فرصتی هست که این تغییر و تحولات در تیم ملی فوتبال ایجاد شود.

قاسمپور درباره اینکه دعوت نشدن بازیکنانی مثل مهدی طارمی به تیم ملی فوتبال را چطور می‌بیند، گفت: در هر صورت معتقدم که ۳، ۴ بازیکن بودند که می‌توانستند از لیست تیم ملی فوتبال خارج شوند. به هر حال یک فوتبالیست زمان زمان اوج و افت دارد، مخصوصا زمانی که سن بالا می‌رود و باید این تحولات ایجاد می‌شد.

امیدوارم جوانگرایی در تیم ملی فوتبال موقتی نباشد

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه به نظرش جوانگرایی در تیم ملی فوتبال موقتی است یا نه! گفت: من امیدوارم که جوانگرایی موقتی نباشد و قطعی باشد. به نظرم باید به این بازیکنان جوان در فیفا دی و بازی‌های تدارکاتی فرصت داده شود. البته از این دست بازی‌های تدارکاتی که درست است، این بازی‌ها سبک و بار مثبتی ندارد، اما برای جوانان که بار اول هست انتخاب شدند، شروع خوبی می‌تواند باشد.

۸۰ درصد بازیکنان تیم ملی باید جابه جا شوند

او درباره اینکه فدراسیون فوتبال اعلام کرده که لیست تیم ملی فوتبال به معنای پایان همکاری با بازیکنان باتجربه نیست، بیان کرد: در هر صورت یک مربی تفکراتی دارد و برمبنای تفکراتش حرکت می‌کند. اکثر کارشناسان فوتبال معتقدند که ۸۰ درصد بازیکنان تیم ملی باید جابه جا شوند و یک سال هم وقت است و اگر خلا هم هست پر کرد. اگر قرار است تغییر و تحولات صورت نگیرد، اصلا برای چه چیزی بازیکنان جوان دعوت شدند؟

شرکت در تورنمنت بصره برای تیم ملی افت دارد

قاسمپور درباره اینکه بازیکنان جوان می‌توانند خودشان را در تورنمنت بصره نشان بدهند، اظهار کرد: به نظرم این بازی‌ها سنگین نیست و شرکت در این تورنمنت‌ها کسر شان است. شاید عراق فوتبالش خوب باشد، اما سطح بازی فلسطین پایین است. البته این تورنمنت برای شروع بازیکنان جوان می‌تواند خوب باشد. به هر حال تیم ملی فوتبال رد تورنمنت بصره محک جدی نمی‌خورد، اما این بازی‌ها برای بازیکنان جوان که تجربه ندارند و می‌خواهند خودشان را یواش یواش باور کرده و اعتماد به نفس بیشتری پیدا کند، خوب است. مثلا شما دارید دوران بدنسازی قبل از فصل را انجام می‌دهید و یکسری بازی‌های سبک دارید تا به بازی‌های سخت‌تر برسید. الان بازی‌های سبک با تیم‌های حاضر در تورنمنت بصره که قوی نیستند و سوابق چندانی ندارند در نهایت برای بازیکنان جوان می‌تواند مفید باشد.

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه به نظرش تیم ملی فوتبال با همین ترکیب به جام ملت‌های آسیا برود و یا باز هم بازیکنان مسن به ترکیب اضافه می‌شوند، گفت: من معتقدم میانگین سنی ملی پوشان باید پایین بیاید و تلفیقی از بازیکنان باتجربه کارآمد و بازیکنان جوان در تیم ملی جواب می‌دهد.

تبعات استفاده از بازیکن جوان را باید پذیرفت

او درباره اینکه قلعه نویی و دستیارانش در ابتدا بیان کردند که جوانی در فوتبال ما نیست تا دعوتش کنیم، اما الان مشخص شد که چقدر بازیکنان جوان در لیگ داریم، گفت: خیلی بازیکن جوان در لیگ نبوده است، اما می‌شد ۱۰، ۱۲ بازیکن جوان را در لیگ پیدا کرد. فوتبال ما تهی از بازیکن نیست و باید به بازیکن جوان اعتماد کرد و استفاده از بازیکن جوان یکسری تبعات دارد که باید این تبعات را قبول کرد. کاری که الان ژاپن و ازبکستان می‌کند و باید به جوانان فرصت داد و تبعاتش هم پذیرفت، اما تیم ملی را با حضور جوانان باید برای ۱۰ سال آینده گارانتی کرد.

قاسمپور درباره اینکه تغییر نسل با کادر فنی تیم ملی اتفاق می‌افتد یا نه! بیان کرد: نظر من مهم نیست و نظر سرمربی اهمیت دارد و آنها باید تغییر نسل را رقم بزنند.

جذب مربی خارجی برای ساکت کردن بعضی ها کار درستی نیست

او درباره اینکه جذب مربی خارجی به تیم ملی فوتبال کمک می‌کند، گفت: اگر مربی خارجی رزومه قوی، کارنامه خوب و توان فنی بالایی داشته باشد، در نهایت می‌تواند به تیم ملی کمک کند. اگر جذب مربی خارجی برای ساکت کردن بعضی‌ها باشد نمی‌تواند برای تیم ملی کارساز باشد. با شرایطی که ما داریم و پول‌هایی که می‌دهیم یک مربی خوب خارجی نمی‌آید تا دستیار سرمربی ما شود.