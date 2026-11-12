 خنده نظامیان آمریکایی به بلوف واشنگتن درباره کنترل تنگه هرمز! + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - برندون وایکرت گفت :ایرانی‌ها پیروز شده‌اند، به پیروزی راهبردی دست یافته‌اند. عملا همه‌چیز تمام شده و فقط مانده که پیامدهای آن آشکار شود. ایرانی‌ها اکنون در حال رونمایی از فناوری‌های جدید هستند.

دیوید تی. پاین، افسر سابق ارتش آمریکا و تحلیلگر امنیت ملی و مسائل نظامی نیز بیان کرد: ادعای هگست که امروز صبح دوباره گفته آمریکا کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد، کاملاً مضحک است. چطور ممکن است آمریکا کنترل تنگه هرمز را در اختیار داشته باشد درحالی‌که نزدیک‌ترین کشتی جنگی آمریکایی هزار کیلومتر با آن فاصله دارد؟!