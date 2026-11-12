وزیر امور خارجه اسبق ایران با اشاره به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تأکید کرد که واشنگتن برای بازگشت به میز مذاکره باید مطالبات ایران را بپذیرد و به تعهدات خود عمل کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - منوچهر متکی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا اظهار کرد: این شکست را نباید صرفاً شکست جمهوری‌خواهان یا شخص ترامپ دانست، بلکه هیمنه آمریکا در مصاف با ایران و ملت ایران آسیب دیده است.

 به گفته وی، ترامپ و معاونش نیز به نقش حمایت از رژیم صهیونیستی و جنگ با ایران در شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان اذعان کرده‌اند.

ما در جایگاه پیروز هستیم و آمریکا باید واقعیت صحنه را بپذیرد
متکی با تأکید بر اینکه تغییر ترکیب کنگره آمریکا به‌تنهایی به معنای تغییر رویکرد واشنگتن در قبال ایران نیست، تصریح کرد: دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در موضوع ایران تفاوت بنیادینی ندارند و آنچه اهمیت دارد، درک واقعیت‌های میدان است. ایران از شروط و مطالبات خود عدول نخواهد کرد و تا زمانی که آمریکا این شروط را نپذیرد و به تعهداتش عمل نکند، مذاکره‌ای میان دو کشور شکل نخواهد گرفت.

وی درباره عضویت ایران در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) نیز گفت: رفتار آمریکا و کشور‌های غربی طی ۲۳ سال گذشته نشان داده که مسئله اصلی آنها صرفاً برنامه هسته‌ای ایران نیست. به اعتقاد وی، خروج از ان‌پی‌تی می‌تواند به‌عنوان یکی از گزینه‌ها مطرح شود، بدون آنکه لزوماً به معنای حرکت به سمت ساخت سلاح هسته‌ای باشد؛ چراکه تصمیم‌گیری درباره خروج از این پیمان و تغییر دکترین هسته‌ای در حیطه اختیارات فرمانده کل قواست. 

این بار اگر جنگ شود، هم پرنده را میزنیم و هم آشیانه‌اش را
وزیر امور خارجه اسبق ایران با اشاره به محاصره دریایی و تهدید‌های آمریکا خاطرنشان کرد: ادعا‌های واشنگتن درباره نابودی توان نظامی ایران با واقعیت‌های میدان مطابقت ندارد و مقاومت ایران و ایستادگی مردم، محاسبات آمریکا را با چالش مواجه کرده است. وی افزود: در صورت اجرا نشدن تعهدات آمریکا، ایران باید طبق فرموده رهبر معظم انقلاب برای رفع محاصره دریایی، دریافت غرامت و خروج پایگاه‌های آمریکایی از منطقه، راهکار‌های عملیاتی تعریف کند.

متکی در ادامه با هشدار نسبت به تکرار حملات نظامی علیه ایران بیان کرد: در صورت تجاوز مجدد، تمام مراکزی که از آنها حمله علیه ایران صورت بگیرد و همچنین طرف‌هایی که این تجاوز را تسهیل کنند، اهداف مشروع ایران خواهند بود. وی با اشاره به همکاری برخی کشور‌های اروپایی در اختیار گذاشتن پایگاه‌های خود برای حملات گذشته، تأکید کرد که این بار «هم پرنده را خواهیم زد و هم آشیانه‌اش را.»

قوه قضاییه درخصوص محاکمه ترامپ و نتانیاهو دچار ترک فعل شده است
این نماینده مجلس در بخش دیگری از گفتگوی خود با اشاره به ضرورت تشکیل دادگاه برای جنایتکاران جنگی گفت: قوه قضاییه که خود ترک فعل دستگاه‌های مختلف را پیگیری می‌کند در این خصوص دچار ترک فعل شده و هنوز پس از گذشت چندین ماه، برای ترامپ و نتانیاهوی جنایتکار حکم قصاص صادر نکرده است. 

متکی در این باره تصریح کرد: امام شهید ما و امام حی ما هر دو بر لزوم محاکمه جنایتکارانی که علیه ملت ایران مرتکب جنایت شده‌اند، تاکید کرده‌اند ولی نمی‌دانم دوستان ما در قوه قضاییه چه توجیهی دارند که هنوز اقدامی در این خصوص انجام نداده‌اند در حالیکه این امر صریح رهبری است و هیچ ارتباطی هم به دیپلماسی ندارد.

ویدئوی کامل مصاحبه باشگاه خبرنگاران جوان با دکتر منوچهر متکی را می‌توانید در زیر مشاهده کنید:

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برچسب ها: ان پی تی ، منوچهر متکی ، دونالد ترامپ
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۳ ۲۱ آبان ۱۴۰۵
اگه میتونستم الان گردن ترامپ و نتانیاهو را هم زده بودن
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