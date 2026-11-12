وزیر امور خارجه اسبق ایران با اشاره به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تأکید کرد که واشنگتن برای بازگشت به میز مذاکره باید مطالبات ایران را بپذیرد و به تعهدات خود عمل کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - منوچهر متکی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا اظهار کرد: این شکست را نباید صرفاً شکست جمهوری‌خواهان یا شخص ترامپ دانست، بلکه هیمنه آمریکا در مصاف با ایران و ملت ایران آسیب دیده است.

 به گفته وی، ترامپ و معاونش نیز به نقش حمایت از رژیم صهیونیستی و جنگ با ایران در شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان اذعان کرده‌اند.

ما در جایگاه پیروز هستیم و آمریکا باید واقعیت صحنه را بپذیرد
متکی با تأکید بر اینکه تغییر ترکیب کنگره آمریکا به‌تنهایی به معنای تغییر رویکرد واشنگتن در قبال ایران نیست، تصریح کرد: دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در موضوع ایران تفاوت بنیادینی ندارند و آنچه اهمیت دارد، درک واقعیت‌های میدان است. ایران از شروط و مطالبات خود عدول نخواهد کرد و تا زمانی که آمریکا این شروط را نپذیرد و به تعهداتش عمل نکند، مذاکره‌ای میان دو کشور شکل نخواهد گرفت.

وی درباره عضویت ایران در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) نیز گفت: رفتار آمریکا و کشور‌های غربی طی ۲۳ سال گذشته نشان داده که مسئله اصلی آنها صرفاً برنامه هسته‌ای ایران نیست. به اعتقاد وی، خروج از ان‌پی‌تی می‌تواند به‌عنوان یکی از گزینه‌ها مطرح شود، بدون آنکه لزوماً به معنای حرکت به سمت ساخت سلاح هسته‌ای باشد؛ چراکه تصمیم‌گیری درباره خروج از این پیمان و تغییر دکترین هسته‌ای در حیطه اختیارات فرمانده کل قواست. 

این بار اگر جنگ شود، هم پرنده را میزنیم و هم آشیانه‌اش را
وزیر امور خارجه اسبق ایران با اشاره به محاصره دریایی و تهدید‌های آمریکا خاطرنشان کرد: ادعا‌های واشنگتن درباره نابودی توان نظامی ایران با واقعیت‌های میدان مطابقت ندارد و مقاومت ایران و ایستادگی مردم، محاسبات آمریکا را با چالش مواجه کرده است. وی افزود: در صورت اجرا نشدن تعهدات آمریکا، ایران باید طبق فرموده رهبر معظم انقلاب برای رفع محاصره دریایی، دریافت غرامت و خروج پایگاه‌های آمریکایی از منطقه، راهکار‌های عملیاتی تعریف کند.

متکی در ادامه با هشدار نسبت به تکرار حملات نظامی علیه ایران بیان کرد: در صورت تجاوز مجدد، تمام مراکزی که از آنها حمله علیه ایران صورت بگیرد و همچنین طرف‌هایی که این تجاوز را تسهیل کنند، اهداف مشروع ایران خواهند بود. وی با اشاره به همکاری برخی کشور‌های اروپایی در اختیار گذاشتن پایگاه‌های خود برای حملات گذشته، تأکید کرد که این بار «هم پرنده را خواهیم زد و هم آشیانه‌اش را.»

قوه قضاییه درخصوص محاکمه ترامپ و نتانیاهو دچار ترک فعل شده است
این نماینده مجلس در بخش دیگری از گفتگوی خود با اشاره به ضرورت تشکیل دادگاه برای جنایتکاران جنگی گفت: قوه قضاییه که خود ترک فعل دستگاه‌های مختلف را پیگیری می‌کند در این خصوص دچار ترک فعل شده و هنوز پس از گذشت چندین ماه، برای ترامپ و نتانیاهوی جنایتکار حکم قصاص صادر نکرده است. 

متکی در این باره تصریح کرد: امام شهید ما و امام حی ما هر دو بر لزوم محاکمه جنایتکارانی که علیه ملت ایران مرتکب جنایت شده‌اند، تاکید کرده‌اند ولی نمی‌دانم دوستان ما در قوه قضاییه چه توجیهی دارند که هنوز اقدامی در این خصوص انجام نداده‌اند در حالیکه این امر صریح رهبری است و هیچ ارتباطی هم به دیپلماسی ندارد.

ویدئوی کامل مصاحبه باشگاه خبرنگاران جوان با دکتر منوچهر متکی را می‌توانید در زیر مشاهده کنید:

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برچسب ها: ان پی تی ، منوچهر متکی ، دونالد ترامپ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶۱
در انتظار بررسی: ۱۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۵ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
ترامپ بار دیگر ایران را به حمله نظامی تهدید کرد/ ما از شهریور ماه سال 1359 تاکنون به همه جنایتکاران جنگی ثابت کرده ایم که هیچ جنایت، حمله و تجاوز را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم. و از آمریکا و هم حامیانش انتقام می گیریم.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۴ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
ما به دنبال نابودی کامل پایگاه های غیر قانونی آمریکا جنایتکار در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا هستیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۱ ۲۱ آبان ۱۴۰۵
فوری| حمله آمریکا به سیریک در هرمزگان
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۳ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
ما از شهریور ماه سال 1359 تاکنون به همه جنایتکاران جنگی ثابت کرده ایم که هیچ جنایت، حمله و تجاوز را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم. و از آمریکا و هم حامیانش انتقام می گیریم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۹ ۲۱ آبان ۱۴۰۵
پنجشنبه , 21 آبان 1405 - 22:08
ما به دنبال نابودی کامل پایگاه های غیر قانونی آمریکا جنایتکار در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا هستیم
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۶ ۲۱ آبان ۱۴۰۵
پنجشنبه , 21 آبان 1405 - 21:14

از سال ۱۳۳۲ تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
از سال ۱۳۵۹ تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در کار است.
از سال ۱۳۹۷ تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست ترامپ جنایتکار در کار است.
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۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۲ ۲۱ آبان ۱۴۰۵
فوری| حمله آمریکا به سیریک در هرمزگان
ایرنا نوشت: منابع رسمی اعلام کردند دقایقی قبل سیریک در استان هرمزگان مورد اصابت دشمن قرار گرفت.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۱ ۲۱ آبان ۱۴۰۵
پنجشنبه , 21 آبان 1405 - 23:01
فوری| حمله آمریکا به سیریک در هرمزگان / ما از شهریور ماه سال ۱۳۵۹ تاکنون به همه جنایتکاران جنگی ثابت کرده ایم که هیچ جنایت، حمله و تجاوز را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم. و از آمریکا و هم حامیانش انتقام می گیریم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۱ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
جمعه , 22 آبان 1405 - 1:20

ترامپ: آمریکا جنگ با ایران را آغاز نکرد/ و باز هم ۱۰۰ درصد فقط دروغی بزرگ است. و این در حالی است که آمریکا جنایتکار از سال ۱۳۵۹ تاکنون بیش از ۹۹۹ هزار بار به ایران تجاوز و حمله کرده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۵ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
جمعه , 22 آبان 1405 - 1:33

امیر قطر و نخست‌وزیر انگلیس درباره توافق میان ایران و آمریکا گفت‌وگو کردند/ قطر،انگلیس، هر دو شریک جرم جنایت های در جنگ ایران، منطقه خاورمیانه و غرب آسیا هستند.
آمریکا جنایتکار مورد اعتماد ما نیست و از سال ۱۳۳۲ تاکنون هم نبوده است و هم آمریکا جنایتکار دشمن درجه یک ملت ایران است و از سال ۱۳۳۲ تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
آمریکا جنایتکار از خردادماه سال ۱۴۰۴ تاکنون هزاران بار به ایران تجاوز و حمله کرده است و همچنان نیز ادامه می دهد.
آمریکا جنایتکار در جنگ ایران مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید در دادگاه ایران، لاهه و سایر دادگاه های بین المللی محاکمه و مجازات شود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۴ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
مشکل اصلی ما با آمریکا جنایتکار و هم اروپا جنایتکار هیچ ارتباطی و ربطی به برنامه صلح آمیز هسته ای و هم برنامه موشکی ندارد چون به خاطر که مشکل اصلی ما با آمریکا جنایتکار و هم اروپا جنایتکار در سال ۱۳۳۲ آغاز شده است، نه در سال ۱۳۹۲
پس مذاکره ایران با آمریکا جنایتکار و هم اروپا جنایتکار از همان ابتدا ۱۰۰ درصد فقط غلط و اشتباه بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۱ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
تاریخ : ۲۲ - آبان - ۱۴۰۵
ما از سال ۱۳۳۲ تاکنون با آمریکا جنایتکار و هم مزدورانشان بیش از ۹۹۹ هزار مشکل داریم پس مشکل با آمریکا جنایتکار و هم مزدورانشان از طریق گفت وگو و مذاکره حل نخواهد شد و حل نمی شود.
گزینه ما مبارزه با آمریکا جتایتکار و هم مزدورانشان است و ساخت بمب اتمی است و هم ۱۰۰ درصد فقط واجب است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۲ ۲۱ آبان ۱۴۰۵
راه کار فقط بمب هسته ای است

ببین چه طوری بخزن و فرار کنن

چین که تهدید وجودی برای خود آمریکاست جرات ندارن بهش حمله کنن ، چرا ؟

فقط به خاطر بمب هسته ای
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۸ ۲۱ آبان ۱۴۰۵
پنجشنبه , 21 آبان 1405 - 18:57

ترامپ مدعی شد آمریکا نیازی به توافق با ایران ندارد.
ادعای ترامپ: ما نیازی به توافق با ایران نداریم.
ترامپ: به توافق با ایران نیازی نداریم؛ تنگه هرمز را در اختیار داریم.
سناتور آمریکایی: جنگ با ایران هیچ منطقی ندارد.
جنگ ایران قبض زمستانی آمریکایی‌ها را منفجر کرد.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۰ ۲۱ آبان ۱۴۰۵
پنجشنبه , 21 آبان 1405 - 22:08
ما به دنبال نابودی کامل پایگاه های غیر قانونی آمریکا جنایتکار در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا هستیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۱ ۲۱ آبان ۱۴۰۵
پنجشنبه , 21 آبان 1405 - 23:01
فوری| حمله آمریکا به سیریک در هرمزگان / ما از شهریور ماه سال ۱۳۵۹ تاکنون به همه جنایتکاران جنگی ثابت کرده ایم که هیچ جنایت، حمله و تجاوز را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم. و از آمریکا و هم حامیانش انتقام می گیریم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۱ ۲۱ آبان ۱۴۰۵
پنجشنبه , 21 آبان 1405 - 23:29

واشنگتن حق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که آمریکا جنایتکار از سال ۱۳۹۴ تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است. واشنگتن عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال ۱۳۹۷ به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال ۹۷ به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۷ ۲۱ آبان ۱۴۰۵
پنجشنبه , 21 آبان 1405 - 18:45
ترامپ: به توافق با ایران نیازی نداریم؛ تنگه هرمز را در اختیار داریم/ ولی اما هر دو مورد ۱۰۰ درصد فقط دروغی بزرگ است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۰ ۲۱ آبان ۱۴۰۵
پنجشنبه , 21 آبان 1405 - 21:49

مردم ایران از سال ۱۳۵۹ تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که در برابر تجاوز تسلیم نمی‌شود / مذاکره عراقچی و… با مسئولان وحشی آمریکا جنایتکار اشتباه از سوی دولت و مجلس بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۴ ۲۱ آبان ۱۴۰۵
توافق ایران با آمریکا در سال 1394 به طور رسمی و کامل انجام شده است و تمام شده است و ما دیگر به توافق با ترامپ جنایتکار نیازی نداریم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۴ ۲۱ آبان ۱۴۰۵
تاریخ : ۲۱ - آبان - ۱۴۰۵
ادعای ترامپ: ما نیازی به توافق با ایران نداریم/ و باز هم ۱۰۰ درصد فقط دروغی بزرگ است و این در حالی است که آمریکا جنایتکار هر روز در پاکستان و کشورهای عربی به دنبال توافق با ایران است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۰ ۲۱ آبان ۱۴۰۵
پنجشنبه , 21 آبان 1405 - 21:49

مردم ایران از سال ۱۳۵۹ تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که در برابر تجاوز تسلیم نمی‌شود / مذاکره عراقچی و… با مسئولان وحشی آمریکا جنایتکار اشتباه از سوی دولت و مجلس بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۴ ۲۱ آبان ۱۴۰۵
توافق ایران با آمریکا در سال 1394 به طور رسمی و کامل انجام شده است و تمام شده است و ما دیگر به توافق با ترامپ جنایتکار نیازی نداریم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۵ ۲۱ آبان ۱۴۰۵
اینو به دولت اقای پزشکیان بگید بهتره
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۹ ۲۱ آبان ۱۴۰۵
متأسفانه عملکرد مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۴۰۳ تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.
مذاکره مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و هم مزدورانشان غلط و اشتباه بوده است.
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۰ ۲۱ آبان ۱۴۰۵
پنجشنبه , 21 آبان 1405 - 21:49

مردم ایران از سال ۱۳۵۹ تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که در برابر تجاوز تسلیم نمی‌شود / مذاکره عراقچی و… با مسئولان وحشی آمریکا جنایتکار اشتباه از سوی دولت و مجلس بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۲ ۲۱ آبان ۱۴۰۵
پنجشنبه , 21 آبان 1405 - 17:31
مشکل اصلی ما با آمریکا جنایتکار و هم اروپا جنایتکار هیچ ارتباطی و ربطی به برنامه صلح آمیز هسته ای و هم برنامه موشکی ندارد چون به خاطر که مشکل اصلی ما با آمریکا جنایتکار و هم اروپا جنایتکار در سال ۱۳۳۲ آغاز شده است، نه در سال ۱۳۹۲
پس مذاکره ایران با آمریکا جنایتکار و هم اروپا جنایتکار از همان ابتدا ۱۰۰ درصد فقط غلط و اشتباه بوده است.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۰ ۲۱ آبان ۱۴۰۵
پنجشنبه , 21 آبان 1405 - 21:49

مردم ایران از سال ۱۳۵۹ تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که در برابر تجاوز تسلیم نمی‌شود / مذاکره عراقچی و… با مسئولان وحشی آمریکا جنایتکار اشتباه از سوی دولت و مجلس بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۲۱ آبان ۱۴۰۵
دمت گرم آقای متکی عزیز .. واقعا که سرباز ولایت هستین..
خدا پدر و مادرت بیامرزه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۶ ۲۱ آبان ۱۴۰۵
متاسفانه ما مسولان آمریکای زیاد داریم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۲۱ آبان ۱۴۰۵
تلاش‌های آمریکا برای مسدود کردن مرزهای زمینی ایران ناکام ماند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۴ ۲۱ آبان ۱۴۰۵
اگر تنگه هرمز باز است، چرا هر شب درگیری دارید؟
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