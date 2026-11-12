شهروندخبرنگار ما به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، فیلمی از تشییع شهدا در شهرستان نهاوند را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت سالروز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) مردم مومن و شهید پرور شهرستان نهاوند استان همدان با دو شهید گمنام سرافراز دفاع مقدس وداع کردند. این مراسم نه تنها گویای تثبیت و تأکید بر فرهنگ شهادت، ایثار و جهاد را به نمایش گذاشت، بلکه تاکیدی بر ادامه راه و مکتب این بزرگواران به ویژه نسل جدید است تا آنها استوارتر از گذشته برای حفظ این مرز و بوم ایستادگی کنند.

شهروندخبرنگار ما فیلمی از تشییع پیکر پاک و مطهرشهدای والامقام را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین سهرابی - همدان

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