باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی -لطفی کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به الگوی نقشه‌های هواشناسی، افزایش گرادیان فشار در منطقه به‌ویژه برای امروز و فردا پیش‌بینی می‌شود و از اواخر وقت امشب تا روز دوشنبه، افزایش سرعت وزش باد و گردوخاک ابتدا در مناطق غربی استان و طی فردا در اغلب نقاط استان دور از انتظار نیست.

او افزود: در مناطق مستعد، وزش باد و گردوخاک می‌تواند موجب کاهش دید افقی شود.

لطفی بیان کرد: به‌طور متناوب در طول هفته جاری افزایش ابر در استان پیش‌بینی می‌شود و از روز دوشنبه نیز بارش‌های پراکنده، به‌ویژه در نوار شمالی استان دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی تصریح کرد: دمای هوا امروز و فردا تغییرات قابل ملاحظه‌ای در سطح استان نخواهد داشت.

او افزود: صبح امروز سربیشه با کمینه دمای ۳ درجه سلسیوس سردترین ایستگاه استان بود و روز گذشته دهسلم نهبندان با بیشینه دمای ۳۱ درجه سلسیوس گرم‌ترین ایستگاه گزارش شد.

لطفی بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته، تغییرات دمای مرکز استان بین ۸ و ۲۴ درجه سلسیوس ثبت شده و دمای فعلی بیرجند ۱۴ درجه است که نسبت به ساعت مشابه روز گذشته تغییری نداشته است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: روز گذشته نیز بارش‌های پراکنده در نقاطی از استان ادامه داشت و گزیک از توابع شهرستان درمیان با ثبت ۱۴ میلی‌متر بارندگی، بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص داد.

او افزود: در ایستگاه‌های اسدیه، آرین‌شهر و چاهنو نیز بارش‌هایی کمتر از یک میلی‌متر ثبت شده است.