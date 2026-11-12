باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دفاع مدنی غزه اعلام کرد که در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مجتمع پزشکی ناصر در جنوب نوار غزه در بامداد پنجشنبه ۶ فلسطینی شهید و بیش از ۲۰ نفر زخمی شدند.

این حمله طبقه دوم ساختمان «الیاسین» در مجتمع پزشکی ناصر واقع در غرب خان‌یونس را هدف قرار داد. مدیر این بیمارستان اعلام کرد که حمله خسارات گسترده‌ای به بخش مراقبت‌های ویژه و بخش‌های جراحی وارد کرده است.

همچنین در حملات روز چهارشنبه اسرائیل به شهر غزه و اردوگاه آوارگان البریج، پنج فلسطینی شهید شدند. یک فلسطینی دیگر نیز بر اثر جراحات ناشی از حمله روز سه‌شنبه اسرائیل جان باخت.

این حمله در حالی انجام شد که نقض توافق آتش‌بس از سوی اسرائیل ادامه دارد. بر اساس آمار اعلام‌شده، از زمان اجرای آتش‌بس در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، یک‌هزار و ۶۲۲ فلسطینی شهید و ۵ هزار و ۸۷۸ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

از زمان آغاز جنگ اسرائیل علیه نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۳ نیز بیش از ۷۴ هزار و ۶۰۰ فلسطینی شهید و نزدیک به ۱۷۶ هزار نفر زخمی شده‌اند که بیشتر آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. همچنین حدود ۹۰ درصد زیرساخت‌های این منطقه در جریان جنگ ویران شده است.

منبع: خبرگزاری آناتولی