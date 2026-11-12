فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت روز هوافضا تاکید کرد: دشمن بداند که راه شهید تهرانی مقدم، راهی نیست که با تهدید یا تحریم متوقف شود؛ این راه با خون و ایمان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت روز هوافضا به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فرمانده شجاع و عالیقدر و رزمندگان سلحشور نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سلام علیکم.

بیست‌ویکم آبان ماه هر سال، ذهن و دلمان را به یاد مردی می‌برد که آسمان را برای ایران اسلامی هموار کرد. شهید حاج حسن تهرانی مقدم با ذکر مقدسه "یا زهرا سلام الله علیها" با ابتکار و پشتکار، موانع بزرگ را از سر راه قدرت سازی برای ایران برمی‌داشت.

رزمندگان شجاع هوافضا! امروز شما وارثان همان راه هستید؛ راهی که با اخلاص آغاز شد، با ایمان استوار ماند و با تبعیت از ولی فقیه زمان به پیروزی رسید. تهرانی مقدم با دستان خالی، اما با دلی لبریز از توکل، اولین موشک‌ها را ساخت و امروز شما با همان روح، در قلب کوه‌ها و اعماق زمین، برای قوی‌تر شدن کشور قدرت می‌سازید. اینک پرچم او در دستان شماست. با ابتکار و خلاقیت، با پشتکار خستگی‌ناپذیر، و با تمسک به قرآن و ولایت، قله‌های بزرگ افتخار را یکی پس از دیگری درنوردید. ایران قوی‌تر، در سایهٔ همت شما ساخته می‌شود. دشمن بداند که راه شهید تهرانی مقدم، راهی نیست که با تهدید یا تحریم متوقف شود؛ این راه با خون و ایمان ادامه دارد.‌ای سربازان آسمان! به شما افتخار می‌کنیم، به شما می‌بالیم و به روح بزرگ شهید تهرانی مقدم و همچنین شهیدان امیرعلی حاجی‌زاده و محمود باقری، و همه همرزمان شهید که امروز از عالم بالا نظاره‌گر ما هستند، سلام و درود می‌فرستیم. راه آنها را ادامه دهید؛ که پیروزی از آنِ شماست.

سرلشکر پاسدار احمد وحیدی

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

برچسب ها: فرمانده کل سپاه ، شهید تهرانی مقدم
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