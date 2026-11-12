باشگاه خبرنگاران جوان - بقائی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: آمریکا در تجاوز مشترک با رژیم صهیونیستی علیه ایران، نه تنها مرتکب جنایات جنگی شنیع شد بلکه با ترور بزدلانه مقامات و دانشمندان ایرانی مرتکب تروریسم دولتی در سطحی بی‌سابقه شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: حالا همین آمریکا کارزار رسانه‌ای گسترده‌ای با عنوان جعلی "تروریسم ایرانی" به راه انداخته تا خود را قربانی جلوه دهد!

بقائی تصریح کرد: آمریکا در این توهم است که با این مظلوم‌نمایی، جهانیان سابقه طولانی تجاوز و تروریسم آن را از یاد می‌برد و ادعا‌های بی‌اساس آن درباره یک توطئه تروریستی خیالی را باور می‌کند! اما جنجال‌سازی رسانه‌ای نمی‌تواند تاریخ را بازنویسی کند یا جنایتکاران را تبرئه کند یا هویت عاملان و آمران تجاوز نظامی، تروریسم و جنایات جنگی را پنهان کند.