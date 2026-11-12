رهبر کره شمالی بر تسریع ساخت پایگاه دریایی جدید در سواحل شرقی این کشور و تکمیل آن طبق برنامه زمان‌بندی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی اعلام کرد پایگاه دریایی جدید این کشور در سواحل شرقی باید طبق برنامه زمان‌بندی تکمیل شود.

کیم روز چهارشنبه در جریان بازدید از محل احداث این پایگاه گفت: ساخت یک پایگاه دریایی مدرن، پروژه‌ای کلیدی برای امنیت ملی و حفاظت از حاکمیت دریایی کشور است و باید در مهلت تعیین‌شده از سوی کمیته مرکزی حزب و با رعایت استاندارد‌های کیفی لازم به پایان برسد.

رهبر کره شمالی پس از بررسی روند پیشرفت پروژه، به مقام‌های مسئول دستور داد این پایگاه را به تجهیزات و امکانات مدرن مجهز کنند، ظرفیت‌های آن را گسترش دهند و توان دفاعی آن را تقویت کنند.

وی همچنین خواستار افزایش نیروی کار و تشدید نظارت بر روند اجرای پروژه برای تسریع در ساخت آن شد.

کیم جونگ اون با تأکید بر ضرورت احداث هرچه سریع‌تر این مجموعه دریایی مدرن، اعلام کرد که پایگاه مذکور قرار است به مرکزی برای فرماندهی، آموزش‌های رزمی و توسعه نیرو‌های دریایی کره شمالی تبدیل شود و به تقویت زیرساخت‌های دریایی این کشور کمک کند.

در این بازدید، مارشال پاک جونگ چون، نایب‌رئیس کمیسیون مرکزی نظامی حزب کارگران کره، شماری از مقام‌های ارشد حزبی و نمایندگانی از سازمان‌های طراحی نیز حضور داشتند.

مکان دقیق پایگاه، مهلت تکمیل پروژه و مشخصات فنی آن تاکنون اعلام نشده است.

منبع: خبرگزاری تاس

برچسب ها: کیم جونگ اون ، کره شمالی
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