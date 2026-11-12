باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالسعید عباسی، مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر با تشریح آخرین وضعیت پروژه های زیربنا بندری اظهار داشت: یکی از پروژه‌های مهم و در دست اقدام که عملیات اجرایی آن از ابتدای سال ۱۴۰۴ آغاز شده است، پروژه برق‌رسانی به مجتمع بندری نگین است که در حال حاضر این پروژه از پیشرفت فیزیکی 50 درصدی برخوردار است.

وی میزان سرمایه‌گذاری این پروژه را بیش از ۲ همت اعلام و بیان کرد: طرح برق‌رسانی مجتمع بندری نگین بوشهر با سرمایه‌گذاری 2 هزار میلیارد تومان در حال اجرا است و نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های بندر بوشهر دارد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به ابعاد فنی و اجرایی این پروژه تصریح کرد: این پروژه در دو بخش خطوط هوایی و خطوط زمینی به صورت همزمان در دست اقدام است؛ در بخش خطوط هوایی که طول مسیر آن ۱۸ کیلومتر است، حدود ۶ کیلومتر از مسیر در دستور کار قرار دارد و ۵۰ پایه بزرگ هوایی پیش‌بینی شده که از این تعداد، تاکنون ۳۲ پایه نصب شده است و ۱۸ پایه دیگر نیز در دست اقدام قرار دارد.

وی درباره عملیات اجرایی بخش زمینی این طرح خاطرنشان کرد: در بخش مسیر زمینی پروژه، ایجاد ۲۵ منهول پیش‌بینی شده است که تاکنون ۱۴ منهول به طور کامل انجام شده و ۱۱ منهول دیگر نیز در دست اقدام است.

عباسی با تأکید بر اهمیت راهبردی مجتمع بندری نگین افزود: روند اجرای این پروژه، علیرغم برخی مشکلات و شرایط خاص حاکم، به هیچ وجه متوقف نشده است و همچنان با قدرت به فعالیت خود ادامه می‌دهد. با توجه به اهمیت بالای این طرح، پیمانکار پروژه در چند جبهه کاری و به صورت مشخص در بخش‌های هوایی و زمینی مشغول به کار است و مراحل مختلف اجرایی مطابق برنامه دنبال می‌شود.