شهروندخبرنگار ما تصاویری از برداشت نارنگی در حاجیکلاصنم از توابع شهرستان قائمشهر استان مازندران را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - نارنگی از جمله میوه‌های خوشمزه و پرطرفدار پاییزی است. این میوه خوش رنگ و لعاب خواص و فواید درمانی فراوانی دارد و برای بدن و سلامت آن مفید است. این میوه پاییزی خوشمزه از ابتدای مهرماه تا دی ماه قابل برداشت است. هم اکنون که فصل برداشت آن فرا رسیده، باغداران روستای حاجیکلا صنم در شهرستان قائمشهر استان مازندران مشغول برداشت این میوه پاییزی هستند.

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منبع: سالار خطیر - مازندران

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