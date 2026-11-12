فرمانده انتظامی شهرستان قاینات از کشف ۷۲ بسته تریاک به وزن ۷۲۰ گرم از معده یک مسافر اتوبوس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فولادی فرمانده انتظامی شهرستان قاینات گفت: مأموران ایست و بازرسی شهید غلامی هنگام کنترل محور اصلی به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: مأموران در جریان بازجویی و بررسی‌های انجام‌شده از یکی از مسافران اتوبوس متوجه شدند که وی مواد مخدر را به روش بلع و انباری حمل می‌کند.

فولادی بیان کرد: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با رعایت موازین شرعی و قانونی، ۷۲ بسته تریاک به وزن ۷۲۰ گرم را که به‌صورت انباری جاساز شده بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قاینات تصریح کرد: متهم دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

منبع: خبرگزاری پلیس

برچسب ها: مواد مخدر ، کشف مواد مخدر
خبرهای مرتبط
کشف ۴۹ بسته هروئین از معده مسافر اتوبوس در قائنات
کشف ۷۵ بسته تریاک از معده ۲ مسافر
از کشف تریاک در معده مسافر تا توقیف کامیون حامل سوخت قاچاق
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
کشف ۷۲ بسته تریاک از معده مسافر اتوبوس در قاینات
گزیک پربارش‌ترین نقطه خراسان جنوبی با ثبت ۱۴ میلی‌متر بارندگی