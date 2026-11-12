فرمانده انتظامی شهرستان قاینات از کشف ۷۲ بسته تریاک به وزن ۷۲۰ گرم از معده یک مسافر اتوبوس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فولادی فرمانده انتظامی شهرستان قاینات گفت: مأموران ایست و بازرسی شهید غلامی هنگام کنترل محور اصلی به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: مأموران در جریان بازجویی و بررسی‌های انجام‌شده از یکی از مسافران اتوبوس متوجه شدند که وی مواد مخدر را به روش بلع و انباری حمل می‌کند.

فولادی بیان کرد: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با رعایت موازین شرعی و قانونی، ۷۲ بسته تریاک به وزن ۷۲۰ گرم را که به‌صورت انباری جاساز شده بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قاینات تصریح کرد: متهم دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

منبع: خبرگزاری پلیس