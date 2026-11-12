باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اعضای یک گروه مردمی آمریکایی و شماری از وکلای حقوق بشر بین‌المللی روز چهارشنبه رسماً از دیوان کیفری بین‌المللی خواستند درباره دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور و دیگر مقام‌های ارشد آمریکایی به اتهام معاونت و مشارکت در نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه تحقیق کند.

ائتلاف «مالیات‌دهندگان علیه نسل‌کشی» اعلام کرد که مجموعه‌ای از سوگندنامه‌های پزشکان فعال در غزه، شهادت شاهدان عینی، اظهارات افشاگران، شواهد ویدئویی و اسنادی درباره حمایت نظامی، مالی، دیپلماتیک و سیاسی آمریکا از اسرائیل را به دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه ارائه کرده است.

فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی فلسطین در نشست خبری پس از ارائه این مستندات در لاهه گفت: حقوق بین‌الملل همچنان آخرین ابزار مسالمت‌آمیزی است که برای مقابله با بی‌عدالتی و هموار کردن مسیر پیش رو در اختیار داریم.

وی افزود: ابزار‌های حقوقی وجود دارند، اما آنچه کمبود آن احساس می‌شود، شجاعت سیاسی برای استفاده از این ابزارهاست.

این پرونده همچنین شامل شهادت فِروز سیدوا، جراح آمریکایی است که دو بار در غزه فعالیت کرده و دیوید مک‌اینتاش، مدیر پیشین بنیاد بشردوستانه غزه است.

اعضای این هیئت تأکید کردند که مقام‌هایی که به تأمین مالی، تسلیحاتی و پشتیبانی از نسل‌کشی کمک می‌کنند، نباید از پاسخگویی مصون بمانند و هیچ مقام دولتی بالاتر از قوانین بین‌المللی نیست.

دیوان کیفری بین‌المللی تاکنون درباره این اتهامات حکمی صادر نکرده است. ارائه درخواست به دادستانی نیز به معنای آغاز تحقیقات یا صدور حکم بازداشت نیست.

آمریکا عضو اساسنامه رم، سند تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی، نیست و صلاحیت این دادگاه برای رسیدگی به پرونده اتباع آمریکایی و اسرائیلی را رد می‌کند. اسرائیل نیز اتهام نسل‌کشی در غزه را رد کرده است!

دیوان کیفری بین‌المللی در نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین این رژیم را به اتهام ارتکاب جنایاتی در غزه، از جمله استفاده از گرسنگی به‌عنوان ابزار جنگی، صادر کرد.

روبیو نیز در ماه ژوئیه تهدید کرده بود که دولت آمریکا در صورت لزوم دیوان کیفری بین‌المللی را «آجر به آجر» از بین خواهد برد. واشنگتن همچنین قضات و دادستان‌های این دادگاه و آلبانیز را به دلیل آنچه اقدامات غیرقانونی و بی‌اساس علیه آمریکا و اسرائیل خوانده، تحریم کرده است.

از زمان آغاز جنگ اسرائیل علیه غزه در اکتبر ۲۰۲۳، بیش از ۷۴ هزار و ۶۰۰ فلسطینی شهید و نزدیک به ۱۷۶ هزار نفر دیگر زخمی شده‌اند که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند. همچنین حدود ۹۰ درصد زیرساخت‌های این منطقه ویران شده است.

منبع: خبرگزاری آناتولی