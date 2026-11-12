باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - سعید داوودی‌نیا معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال‌وبختیاری، با اشاره به خسارات ناشی از بارش‌های اخیر اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های اولیه دریافتی از مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، تاکنون ۱۲۰ میلیارد و ۶۹۸ میلیون تومان خسارت به بخش کشاورزی استان برآورد شده است.

وی افزود: این خسارات زیرساخت‌های آبرسانی، قنوات، کانال‌های انتقال آب، سربندها، تأسیسات و سامانه‌های آبیاری، استخر‌های ذخیره آب و جاده‌های بین مزارع را دربر گرفته و بخشی از گلخانه‌ها، اراضی زراعی و محصولات کشاورزی نیز آسیب دیده‌اند.

داوودی‌نیا با اشاره به تأثیر آسیب زیرساخت‌ها بر فعالیت تولیدکنندگان بخش کشاورزی ادامه داد: خسارت‌های گزارش‌شده مربوط به شهرستان‌های خانمیرزا، فرخشهر، اردل، بروجن، کیار، لردگان و شهرکرد است و اطلاعات مربوط به میزان و نوع خسارات در این مناطق در حال جمع‌آوری و بررسی کارشناسی است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: کارشناسان با بررسی میدانی، راستی‌آزمایی اطلاعات و تکمیل مستندات، ابعاد خسارات وارده به زیرساخت‌ها و واحد‌های تولیدی را مشخص می‌کنند تا زمینه برنامه‌ریزی برای ترمیم و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده فراهم شود.

وی تأکید کرد: رقم اعلام‌شده برآورد اولیه بر اساس گزارش‌های شهرستانی است و آمار قطعی خسارات محسوب نمی‌شود پس از تکمیل ارزیابی‌های کارشناسی، میزان نهایی خسارات اعلام خواهد شد.