باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی راد - رئیس بسیج مستضعفین، حسین طائب در مراسم یادواره شهدای نیروی هوافضای سپاه، با اشاره به اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی از طراحی جنگ علیه ایران اظهار کرد: آمریکایی‌ها پیش از انتخابات به‌دنبال راه‌اندازی یک جنگ کوتاه بودند، اما اصرار رژیم صهیونیستی و تحولات منطقه، معادلات را پیچیده‌تر کرد.

وی با اشاره به تحولات سیاسی داخلی آمریکا افزود: ترامپ با تکیه بر مطالبات طبقات محروم و شعار‌های اقتصادی توانست حمایت بخش‌هایی از جامعه آمریکا را جلب کند، اما تحولات اخیر در انتخابات و تغییر ترکیب نهاد‌های سیاسی، نشانه‌هایی از دگرگونی در فضای سیاسی این کشور است.

طائب با بیان اینکه آمریکا با فشار‌های داخلی و خارجی مواجه است، تصریح کرد: واشنگتن از یک سو با فشار لابی صهیونیستی برای ورود به تقابل گسترده با ایران مواجه است و از سوی دیگر باید هزینه‌های جنگ در منطقه و پیامد‌های آن را مدیریت کند.

تنگه هرمز؛ نقطه آشکار شدن هزینه‌های تقابل با ایران

رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه با اشاره به وضعیت تنگه هرمز و تأثیر آن بر بازار جهانی انرژی گفت: روزانه حدود ۱۰۲ میلیون بشکه نفت در جهان مصرف می‌شود و نزدیک به ۲۰ میلیون بشکه از نفت جهان از مسیر این منطقه عبور می‌کند؛ بنابراین اگر تنگه هرمز با مشکلی مواجه نیست، چرا آمریکا نمی‌تواند قیمت نفت را کاهش دهد؟

وی با انتقاد از سیاسی شدن بازار انرژی خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها در حالی از مذاکره سخن می‌گویند که قیمت نفت تحت تأثیر تحولات سیاسی و امنیتی منطقه قرار دارد و این مسئله نشان می‌دهد ادعا‌های واشنگتن درباره مدیریت شرایط با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد.

ایستادگی ایران، معادلات آمریکا را تغییر داده است

طائب با اشاره به هزینه‌های انسانی جنگ و شهادت رهبر، نخبگان و مردم ایران اظهار کرد: ملت ایران با وجود تحمل خسارت‌ها توانست استقلال خود را حفظ کند و در این مسیر، نصرت الهی و وعده‌های الهی پشتوانه ایستادگی ملت بود.

وی ادامه داد: امروز آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند از طریق واسطه‌های مختلف در مسیر مذاکره به نتیجه‌ای برسند که بتوانند آن را به‌عنوان پیروزی خود معرفی کنند و مدعی شوند ایران را شکست داده‌اند؛ در حالی که جمهوری اسلامی ایران بر مواضع خود ایستاده است.

طائب تأکید کرد: ایران مذاکره را نفی نمی‌کند، اما زمان و چارچوب آن بر اساس تصمیمات جمهوری اسلامی تعیین می‌شود و طرف مقابل نیز باید پیش از هر توافقی، شروط و واقعیت‌های مورد تأکید ایران را بپذیرد.

حسین طائب در ادامه سخنان خود در مراسم یادواره شهدای نیروی هوافضای سپاه اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران تصمیم می‌گیرد که چگونه و در چه موضوعی وارد مذاکره شود. بحث امروز ما با طرف مقابل این است که اگر شروط ایران را بپذیرید، تنگه هرمز باز خواهد شد.

وی با بیان اینکه تنگه هرمز به عامل تنظیم توازن قوا تبدیل شده است، افزود: در مقابل این وضعیت، طرف مقابل به محاصره روی آورده است. مسئله اصلی در این شرایط، میزان تاب‌آوری است و ما باید ضمن حفظ آمادگی، توان مقابله با هرگونه اقدام دشمن را داشته باشیم.

طائب تصریح کرد: نیرو‌های مسلح و ملت ایران آمادگی دارند که در صورت هرگونه خطای دشمن، پاسخی سخت‌تر از گذشته به او بدهند. در عین حال، مردم ایران تجربه تاب‌آوری در جنگ هشت‌ساله و تحریم‌های اقتصادی را دارند و به فضل الهی در این مسیر نیز ظرفیت‌ها و فرصت‌های جدیدی پیش روی کشور قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده علیه ایران در حوزه دفاعی گفت: زمانی دشمن تلاش کرد با تحریم‌های دفاعی، کشور را به وابستگی وادار کند، اما امروز ایران روی پای خود ایستاده است. حتی در شرایط نه جنگ و نه صلح، فرمانده نیروی هوافضای سپاه در کنار رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، شهرک موشکی جدیدی را افتتاح می‌کند که به افزایش دقت، برد و توان موشکی کشور کمک خواهد کرد.

رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه ادامه داد: با وجود همین تحریم‌ها، ایران در برخی حوزه‌های علمی به جمع دو کشور برتر جهان رسیده و امروز نیز در حال شناسایی و گشودن مسیر‌های جدید پیشرفت است.

طائب با اشاره به پرسش یکی از رؤسای سرویس‌های اطلاعاتی اروپا درباره چگونگی مقاومت ایران در برابر محاصره اقتصادی خاطرنشان کرد: در پاسخ گفته شد که شما تجربه ما را ندارید؛ آمریکا و کشور‌های اروپایی سخت‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کردند و حتی فشار‌هایی را برای محدود کردن دسترسی کشور به نیاز‌های اساسی وارد کردند، اما ملت ایران ایستادگی کرد و در عرصه‌های مختلف وابستگی خود را کاهش داد.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت تولید داخلی تأکید کرد: مردم ایران در شرایط دشوار نیز ایستادگی کردند و در حوزه‌های مختلف به کاهش وابستگی دست یافتند؛ به‌طوری‌که در همین شرایط جنگی، تولید مواد غذایی کشور در سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش داشته است.

حسین طائب با اشاره به وضعیت ذخایر راهبردی کشور اظهار کرد: وضعیت ذخایر استراتژیک، توان دفاعی، ذخایر ارزی و طلای کشور نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته است. در گذشته خزانه کشور با محدودیت‌های جدی مواجه شد و بخش قابل توجهی از منابع ارزی و درآمد‌های نفتی مصرف شده بود، اما امروز ظرفیت‌های کشور برای مقاومت در شرایط دشوار بیشتر است.

وی افزود: با حمایت الهی، کشور از توان مناسبی برای عبور از شرایط کنونی برخوردار است. البته نمی‌توان منکر گرانی‌ها و فشار‌های اقتصادی شد، اما باید توجه داشت که بخشی از این شرایط، متأثر از وضعیت جنگی است.

طائب با اشاره به افزایش مخالفت‌ها با جنگ در جامعه آمریکا تصریح کرد: آمریکایی‌ها که همواره از اقتصاد اول جهان سخن می‌گویند، امروز با پرسش‌های جدی مردم خود درباره هزینه‌های جنگ مواجه هستند. افزایش قیمت بنزین و گازوئیل مستقیماً بر زندگی مردم این کشور تأثیر گذاشته و بخش قابل توجهی از افکار عمومی آمریکا با ادامه جنگ مخالف است.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع در شرایط جنگی خاطرنشان کرد: وظیفه ما در دوران تاب‌آوری این است که امکانات و منابع موجود را به‌موقع و بهینه مصرف کنیم و صرفه‌جویی را در دستور کار قرار دهیم.

رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه با اشاره به وضعیت ناترازی انرژی در کشور گفت: سال گذشته ناترازی گاز کشور حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب بود و در جریان جنگ، این میزان به حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافت. بخشی از این ناترازی با تلاش‌های انجام‌شده جبران شده، اما کشور در فصل زمستان همچنان با کسری گاز مواجه خواهد بود.

طائب ادامه داد: برآورد‌ها نشان می‌دهد حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب از مصرف گاز را می‌توان با صرفه‌جویی مدیریت کرد. هر میزان صرفه‌جویی در مصرف، امکان تخصیص منابع بیشتر به کارخانه‌ها و بخش تولید را فراهم می‌کند و مانع از اختلال در روند فعالیت‌های صنعتی خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت تولید و مصرف بنزین اظهار کرد: مصرف روزانه بنزین کشور حدود ۱۳۵ میلیون لیتر و میزان تولید پیش از حملات حدود ۱۲۵ میلیون لیتر بود. با حمله به زیرساخت‌ها، تولید به حدود ۱۲ میلیون لیتر در روز کاهش یافت، اما با تلاش‌های انجام‌شده این رقم به حدود ۱۱۰ میلیون لیتر بازگشته است؛ هرچند همچنان میان تولید و مصرف فاصله وجود دارد.

طائب در پایان تأکید کرد: با وجود محدودیت‌ها و آسیب‌های واردشده، کشور با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و مدیریت منابع به فعالیت خود ادامه می‌دهد.