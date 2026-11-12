باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، در حاشیه کنفرانس و نمایشگاه حج عربستان از دیدارها و رایزنی‌های انجام‌شده با مسئولان وزارت حج و عمره این کشور با هدف تقویت هماهنگی‌ها و فراهم‌سازی زمینه برگزاری حجی توأم با عزت، کرامت، امنیت و سلامت خبر داد.

وی با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با شرکت‌های خدمات‌رسان اظهار کرد: بررسی ظرفیت‌ها و راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات و مدیریت هزینه‌های حج از دیگر محورهای این رایزنی‌ها بوده است.

رشیدیان همچنین تعامل و تبادل تجربه با نمایندگان کشورهای اسلامی در زمینه حج را فرصتی برای تقویت همکاری‌ها و تحکیم وحدت و دوستی میان امت اسلامی دانست.