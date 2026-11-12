باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - غلامرضا ذاکری مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال‌وبختیاری، از اجرای طرح تجهیز هزار هکتار از سامانه‌های نوین آبیاری استان به فناوری هوشمند خبر داد.

وی با اشاره به کاهش منابع آب و تداوم خشکسالی‌ها اظهار کرد: مدیریت دقیق مصرف آب و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، نیازمند استفاده از فناوری‌های نوین و روش‌های علمی در مدیریت منابع آبی است.

ذاکری افزود: آبیاری هوشمند با امکان کنترل دقیق زمان و میزان آبیاری، از مصرف غیرضروری آب جلوگیری می‌کند و زمینه افزایش کارایی سامانه‌های آبیاری در مزارع و باغات را فراهم می‌سازد.

وی با بیان اینکه قرارداد اجرای این طرح با یک شرکت دانش‌بنیان منعقد شده است، تصریح کرد: فرآیند اجرایی تجهیز هزار هکتار از سامانه‌های نوین آبیاری استان به فناوری هوشمند به‌زودی آغاز می‌شود.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال‌وبختیاری درباره تأمین اعتبار این طرح نیز گفت: ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه‌های مورد نیاز به‌صورت کمک بلاعوض دولتی تأمین می‌شود و مابقی هزینه‌ها بر عهده بهره‌برداران خواهد بود.

ذاکری همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه کارشناسان و کشاورزان خبر داد و افزود: آشنایی بهره‌برداران با نحوه استفاده صحیح از فناوری‌های هوشمند، نقش مهمی در تحقق اهداف این طرح دارد.

وی توسعه آبیاری هوشمند را یکی از راهکار‌های سازگاری کشاورزی با کم‌آبی و تغییرات اقلیمی دانست و تأکید کرد: استفاده از این فناوری می‌تواند به مدیریت علمی منابع آب، افزایش بهره‌وری تولید و حرکت به سمت کشاورزی پایدار کمک کند.