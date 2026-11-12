فرمانده انتظامی قصرشیرین از کشف سه قبضه سلاح شامل ۲ قبضه کلت کمری و یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز به همراه ۱۲۴ فشنگ جنگی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ شهرام کسانی اظهار کرد: طرح جامع انتظامی با ۲ رویکرد پیش‌کنشگرانه و مقابله‌ای از روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه به مدت پنج شبانه‌روز در سطح شهرستان اجرا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، چهار سارق دستگیر و هشت فقره سرقت کشف شد، همچنین ۶۱۹ گرم انواع مواد مخدر کشف و هشت نفر در این ارتباط دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی قصرشیرین ادامه داد: همچنین ۹۳۳ قلم انواع کالای قاچاق به ارزش ۸۰۰ میلیون تومان نیز در جریان اجرای این طرح کشف شد.

کسانی، کشف پنج لیتر مشروبات الکلی را از دیگر نتایج این طرح اعلام کرد و گفت: در این مدت ۲۲ دستگاه خودرو و ۱۵ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف شد.

وی همچنین از دستگیری سه نفر از متهمان متواری دارای حکم جلب و پلمب ۲ واحد صنفی متخلف خبر داد.

فرمانده انتظامی قصرشیرین با اشاره به رویکرد پیشگیرانه و مقابله‌ای این طرح، بر تداوم اقدامات پلیس برای برخورد با جرائم، مقابله با قاچاق و ارتقای امنیت عمومی در شهرستان تأکید کرد.

وی اضافه کرد: پلیس شبانه‌روز در حال انجام وظیفه برای تامین و برقراری امنیت مطلوب و پایدار در این شهرستان مرزی است.

سرهنگ کسانی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و در تأمین امنیت عمومی با مجموعه انتظامی همکاری کنند ضمن اینکه گزارش‌های مردمی در کوتاه‌ترین زمان ممکن از سوی پلیس پیگیری و رسیدگی می‌شود.