باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

چرا واگن‌های مترو هنوز از چین به تهران نرسیدند؟ + فیلم

سخنگوی شهرداری تهران در خصوص ارسال واگن‌های مترو از چین نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران با حضور در برنامه تهران بیست در مورد ارسال واگن های مترو از چین توضیحاتی ارائه کرد. 

 

مطالب مرتبط
چرا واگن‌های مترو هنوز از چین به تهران نرسیدند؟ + فیلم
young journalists club

زمان‌بندی ساخت و تحویل واگن‌های مترو از چین نهایی شد

چرا واگن‌های مترو هنوز از چین به تهران نرسیدند؟ + فیلم
young journalists club

قرارداد واردات واگن؛ از امید تا توقف

چرا واگن‌های مترو هنوز از چین به تهران نرسیدند؟ + فیلم
young journalists club

ورود رئیس‌جمهور به موضوع خرید واگن‌های مترو

پربیننده‌ترین‌ها
رونمایی از شهر موشکی جدید ایران، آتش به جان شبکه صهیونیستی اینترنشنال انداخت! + فیلم
۳۷۳

رونمایی از شهر موشکی جدید ایران، آتش به جان شبکه صهیونیستی اینترنشنال انداخت! + فیلم

۲۱ . آبان . ۱۴۰۵
 خنده نظامیان آمریکایی به بلوف واشنگتن درباره کنترل تنگه هرمز! + فیلم
۳۲۸

 خنده نظامیان آمریکایی به بلوف واشنگتن درباره کنترل تنگه هرمز! + فیلم

۲۱ . آبان . ۱۴۰۵
وحشت مقامات آمریکایی و پناه بردن به پایگاه‌های نظامی برای فرار از تهدیدات! + فیلم
۱۷۴

وحشت مقامات آمریکایی و پناه بردن به پایگاه‌های نظامی برای فرار از تهدیدات! + فیلم

۲۱ . آبان . ۱۴۰۵
چرا واگن‌های مترو هنوز از چین به تهران نرسیدند؟ + فیلم
۱۴۵

چرا واگن‌های مترو هنوز از چین به تهران نرسیدند؟ + فیلم

۲۱ . آبان . ۱۴۰۵
سناتور دموکرات خواستار کمک به زنان و کودکان آسیب‌دیده شد + فیلم
۱۴۲

سناتور دموکرات خواستار کمک به زنان و کودکان آسیب‌دیده شد + فیلم

۲۱ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha