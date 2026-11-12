وقوع ۲ سانحه مرگبار رانندگی در محورهای کوهستانی کجور طی کمتر از ۱۰ روز و برجای ماندن ۸ کشته و ۲ مصدوم، بار دیگر زنگ خطر ناایمنی این مسیر را به صدا درآورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حجت نورانی، فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر روز پنجشنبه در گزارشی به خبرنگاران اظهار کرد: ساعاتی قبل بر اثر برخورد یک دستگاه پراید و یک دستگاه پژو در محدوده روستای کینس، ۲ نفر از سرنشینان پراید به دلیل شدت جراحات در دم جان باختند و تنها مصدوم این حادثه که سرنشین پژو بود، به بیمارستان انتقال یافت.

وی افزود: علت وقوع این تصادف هنوز از سوی کارشناسان پلیس راهور چالوس ـ مرزن‌آباد اعلام نشده و پس از دریافت گزارش رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

این حادثه در حالی رخ داد که هفته گذشته نیز سقوط یک دستگاه پراید با هفت سرنشین از روی پل به داخل دره در مسیر شهر پول به روستای آستانکرود، به جان‌باختن ۶ نفر و مصدومیت تعدادی دیگر منجر شد؛ به این ترتیب، مجموع حوادث اخیر این محور ۸ کشته و ۲ مصدوم بر جای گذاشته است.

 

برچسب ها: تصادف ، حادثه رانندگی
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