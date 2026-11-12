در پی وقوع تیراندازی در محور لخشک زاهدان که سه کشته بر جای گذاشت فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از آغاز تحقیقات تخصصی و میدانی برای دستگیری عاملان این حادثه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روز گذشته /چهارشنبه/ افراد مسلح ناشناس به شماری از شهروندان در محور لخشک زاهدان تیراندازی کردند که این حادثه به جان باختن سه نفر انجامید.

در پی وقوع این جنایت؛ مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان طی اطلاعیه‌ای اعلان کرد که سردار اسحاقی فرمانده انتظامی استان دستور ویژه‌ برای شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان صادر کرده است.

بر اساس این گزارش مأموران انتظامی بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حضور یافته و بررسی‌ تخصصی و میدانی را با هدف روشن شدن ابعاد ماجرا و ردزنی ضاربان آغاز کرده‌اند.

اطلاعیه پلیس که تلویحا به شناسایی یکسری عوامل دخیل در ماجرا دلالت دارد؛ اعلام کرده است که اخبار و جزئیات تکمیلی این حادثه متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.