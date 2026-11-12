۸۹۲ موزه دارای مجوز در کشور فعال است

مدیرکل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛ از شروع عملیات اجرایی و ایجاد اولین موزه باستان‌شناسی استان قم با دستور وزیر میراث‌فرهنگی خبر داد و گفت: در حال حاضر ۸۹۲ موزه دارای مجوز در کشور فعال هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان -مدیرکل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نخستین جلسه هم‌اندیشی موزه‌داران استان از آغاز عملیات اجرایی و ایجاد نخستین موزه باستان‌شناسی استان قم با دستور وزیر میراث‌فرهنگی خبر داد.

لیلا خسروی با اشاره به فعالیت ۸۹۲ موزه دارای مجوز در سطح کشور اظهار کرد: از این تعداد، ۲۶۲ موزه به صورت مستقیم توسط وزارت میراث‌فرهنگی اداره می‌شود و سایر موزه‌ها در اختیار نهاد‌هایی همچون شهرداری‌هاست و یا متعلق به بخش خصوصی هستند.

وی با تأکید بر سیاست تسهیل‌گری اداره‌کل موزه‌ها افزود: فرایند صدور مجوز برای متقاضیان را به کوتاه‌ترین زمان ممکن کاهش داده‌ایم تا هیچ درخواستی در بروکراسی اداری معطل نماند. از تمامی مجموعه‌داران و موزه‌دارانی که تاکنون موفق به اخذ مجوز نشده‌اند، دعوت می‌کنیم، اقدام کنند؛ زیرا داشتن مجوز پیش‌شرط اصلی بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی و مالی است. 

مدیرکل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛ با اشاره به این‌که موزه فاطمی به عنوان نخستین موزه رسمی کشور در قم قرار دارد و در سال ۱۳۱۴ هجری خورشیدی تأسیس شده است، از خدمات ارزنده آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) در این زمینه تقدیر و تشکر کرد.

خسروی با بیان این که قم از موزه‌های کم‌نظیری برخوردار است، از تلاش موزه‌داران این استان قدردانی کرد و افزود: موزه‌ها می‌توانند نقش مؤثری در معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی‌اسلامی ایفا کنند.

 وی در بخش دیگری از سخنان خود، از تلاش‌ها و پیگیری‌های مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم در حوزه موزه‌داری قدردانی و بر لزوم معرفی، اطلاع‌رسانی درباره موزه‌ها و استفاده از فضای مجازی در این زمینه تأکید کرد. 

بازدید از موزه میراث خانه امام حسین (ع) و موزه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت استان قم و همچنین بازدید از مراحل آماده‌سازی و ایجاد موزه باستان‌شناسی تاریخ و فرهنگ استان قم از دیگر برنامه‌های مدیرکل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سفر به قم بود.
برچسب ها: ساخت موزه ، موزه باستان‌شناسی
خبرهای مرتبط
افتتاح نخستین موزه باستان‌شناسی قم تا ۳ ماه آینده
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مصرف بی‌رویه گاز، آلودگی هوای قم را تشدید می‌کند /حفظ هوای پاک، مسئولیتی همگانی است
مرحوم کوروش زارعی از چهره‌های ارزشمند در عرصه هنر انقلاب اسلامی بود
روایت اولین موشک شهید طهرانی‌مقدم در قم
۸۹۲ موزه دارای مجوز در کشور فعال است
آخرین اخبار
۸۹۲ موزه دارای مجوز در کشور فعال است
مصرف بی‌رویه گاز، آلودگی هوای قم را تشدید می‌کند /حفظ هوای پاک، مسئولیتی همگانی است
مرحوم کوروش زارعی از چهره‌های ارزشمند در عرصه هنر انقلاب اسلامی بود
روایت اولین موشک شهید طهرانی‌مقدم در قم
هنر صنعت درودگری قم از پیچ و خم چالش‌ها تا حرکت در مسیر توسعه
قطار تحویل مسکن ملی در قم راه افتاد / ۲ همت کمک بلاعوض به متقاضیان
پیکر مرحوم کوروش زارعی در قم تشییع و به خاک سپرده شد + فیلم
کشف ۱۲۲ تن روغن پایه صنعتی خارج از شبکه در قم