فروریختن یک ساختمان سه‌طبقه در منطقه بروکلین نیویورک دست‌کم دو کشته و بیش از ۱۰ زخمی بر جا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مقام‌های شهر نیویورک اعلام کردند که یک ساختمان سه‌طبقه در منطقه بروکلین روز چهارشنبه فروریخت و دست‌کم دو نفر جان باختند و بیش از ۱۰ نفر دیگر به بیمارستان منتقل شدند.

این ساختمان مسکونی چهارواحدی که در سال ۱۹۳۰ ساخته شده بود، در منطقه فلت‌بوش بروکلین قرار داشت و پس از فروریختن به محل ساخت‌وساز مجاور سقوط کرد؛ جایی که عملیات خاک‌برداری در آن جریان داشت.

جان اسپوزیتو، رئیس اداره آتش‌نشانی نیویورک اعلام کرد علت این حادثه در دست بررسی است.

زوهران ممدانی، شهردار نیویورک گفت بیش از ۱۰ نفر با جراحاتی از وخیم تا غیرتهدیدکننده حیات به بیمارستان‌های محلی منتقل شده‌اند.

لیلیان بونسینیور، کمیسر اداره آتش‌نشانی نیویورک نیز اعلام کرد شمار قربانیان شناسایی‌شده این حادثه به ۱۹ نفر رسیده که هفت نفر از آنان کودک هستند. یک آتش‌نشان نیز در جریان عملیات امداد دچار جراحات سطحی شده است.

تصاویر تلویزیونی از محل حادثه نشان می‌دهد نیرو‌های امدادی با کمک سگ‌های جست‌و‌جو در میان آوار به دنبال افراد احتمالی گرفتارمانده هستند.

شبکه تلویزیونی «دبلیو‌ای‌بی‌سی» گزارش داد که دست‌کم چهار نفر، از جمله یک زن باردار، حدود دو تا دو ساعت و نیم پس از ریزش ساختمان زنده از زیر آوار بیرون کشیده شدند.

رئیس اداره آتش‌نشانی نیویورک هشدار داد که جست‌وجوی کامل محل حادثه برای یافتن قربانیان احتمالی ممکن است چند روز طول بکشد و هنوز شمار افراد مفقودشده مشخص نیست.

منبع: خبرگزاری رویترز

برچسب ها: ریزش ساختمان ، حوادث بین الملل
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