مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آزادشهر از وارد آمدن ۵۴۵ میلیارد ریال خسارت اولیه به بخش کشاورزی این شهرستان در پی بارندگی شدید و وقوع سیلاب در ۱۹ آبان‌ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مونا محمد قاسمی - فراهی با اشاره به نتایج ارزیابی‌های اولیه گفت: در این حادثه، ۱۰ هکتار از مزارع زعفران در روستا‌های بخش چشمه‌ساران دچار خسارت ۱۰۰ درصدی شد. همچنین یک واحد دامداری در روستای وامنان از ناحیه سقف تخریب و دو رأس گوسفند تلف شدند.

وی افزود: محصولات گندم و کلزا نیز در سطح ۱۴ هکتار از اراضی روستا‌های کوهمیان و فاضل‌آباد با خسارت ۴۰ درصدی مواجه شدند.

مدیر جهادکشاورزی آزادشهر با اشاره به اینکه بخش عمده خسارات به زیرساخت‌های کشاورزی شهرستان وارد شده است افزود: این خسارات شامل تخریب حدود ۷۰ کیلومتر جاده بین مزارع، ۲۰ کیلومتر کانال خاکی انتقال آب، ۳۵ بند انحرافی و یک دهنه پل در روستای نراب است.

برچسب ها: سیلاب ، خسارت
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۵۴۵ میلیارد ریال خسارت سیل به بخش کشاورزی آزادشهر
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