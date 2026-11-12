گره ۲۰ ساله محور بن به قوچان در آستانه بازگشایی+تصاویر

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه‌ نعمتیان - علیرضا مالکی رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان سامان با اشاره به اهمیت ارتباطی محور بن به قوچان اظهار کرد: عملیات اجرایی این مسیر از سال ۱۳۸۵ آغاز شده و با توجه به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های گردشگری منطقه، تکمیل آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: بهره‌برداری از این محور علاوه بر کاهش زمان سفر، موجب صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش استهلاک خودروها و تسهیل تردد شهروندان خواهد شد.

مالکی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح تصریح کرد: عملیات آزادسازی حریم، بهسازی و بسترسازی یک کیلومتر باقی‌مانده مسیر انجام شده و اجرای لایه اساس این محدوده نیز به پایان رسیده است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان سامان ادامه داد: با تکمیل این مسیر، دسترسی گردشگران به جاذبه‌های گردشگری شهرستان‌های بن و سامان نیز آسان‌تر می‌شود و زمینه رونق اقتصادی منطقه فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به نقش مشارکت مردمی در پیشرفت این طرح گفت: باغداران و اهالی روستاهای مارکده و قوچان در آزادسازی حریم مسیر همکاری ارزشمندی داشتند. به‌طوری‌که برای اجرای یک کیلومتر باقی‌مانده، بیش از ۱۰۰ اصله درخت مثمر با همراهی مردم قطع شد.

مالکی خاطرنشان کرد: همکاری مجموعه‌های راهداری شهرستان‌های بن و سامان و همراهی مردم منطقه، زمینه پیشرفت عملیات اجرایی این محور را فراهم کرده است.