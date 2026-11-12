باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه آمریکا روز پنجشنبه وارد مسکو شدند و کریل دمیتریف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه از آنان استقبال کرد.

قرار است این دو مقام آمریکایی پس از پایان مذاکرات سه‌جانبه دو روزه روسیه، آمریکا و اوکراین در ابوظبی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه دیدار و گفت‌و‌گو کنند.

مذاکرات ابوظبی روز چهارشنبه با توافق مسکو و کی‌یف برای تبادل اسرا به پایان رسید.

ویتکاف و کوشنر پس از سفر به مسکو راهی دوبلین خواهند شد تا با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین که برای شرکت در نشست رهبران اروپایی در ایرلند حضور دارد، دیدار کنند.

منبع: بریکینگ نیوز