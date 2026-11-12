مدیر فرودگاه بین‌المللی شهدای شهرکرد از برقراری پرواز‌های بیزینس‌کلاس در مسیر شهرکرد به تهران و بالعکس با هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ شرکت هواپیمایی اطلس‌ایر از اول آذرماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه‌ نعمتیان - سید اسماعیل نژادحسینی مدیر فرودگاه بین‌المللی شهدای شهرکرد اظهار کرد: در راستای توسعه خدمات حمل‌ونقل هوایی و ارتقای کیفیت خدمات پروازی در چهارمحال‌وبختیاری، پرواز‌های بیزینس‌کلاس در مسیر شهرکرد به تهران و بالعکس برقرار می‌شود.

وی افزود: این پرواز‌ها با استفاده از هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ تشریفاتی اطلس‌ایر انجام می‌شود و نخستین پرواز در روز یکشنبه اول آذرماه برقرار خواهد شد.

نژادحسینی با اشاره به برنامه پروازی اعلام‌شده،  گفت: پرواز مسیر تهران به شهرکرد روز‌های یکشنبه اول آذرماه ساعت ۱۵:۰۰ و سه‌شنبه سوم آذرماه ساعت ۱۱:۴۵ دقیقه انجام می‌شود.

وی ادامه داد: پرواز‌های مسیر شهرکرد به تهران نیز در روز یکشنبه اول آذرماه ساعت ۱۷:۱۵ و سه‌شنبه سوم آذرماه ساعت ۱۳:۳۰ برقرار خواهد بود.

نژادحسینی با بیان اینکه پرواز‌های بعدی نیز در برنامه قرار دارند، تصریح کرد: مسافران می‌توانند بلیت این پرواز‌ها را از طریق آژانس‌های مسافرتی استان، وب‌سایت هواپیمایی اطلس و سامانه‌های فروش اینترنتی تهیه کنند.

مدیر فرودگاه بین‌المللی شهدای شهرکرد شماره ۰۳۸۳۲۲۷۰۹۰۱ را برای کسب اطلاعات بیشتر درباره پرواز‌ها اعلام کرد.

برقراری پرواز‌های بیزینس‌کلاس شهرکرد به تهران با بوئینگ ۷۳۷+تصویر

برچسب ها: فرودگاه شهرکرد ، هواپیمای بوئینگ
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