رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای الیگودرز از خسارت یک‌همتی سیل به به راه‌ها و پل‌های این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد سرلک گفت: با تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های راهداری و به‌کارگیری ماشین‌آلات سنگین، بخش عمده راه‌های روستایی که بر اثر بارندگی شدید، ریزش کوه، رانش زمین و طغیان رواناب‌ها مسدود شده بودند، بازگشایی شده‌اند.

وی با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی و گستردگی شبکه راه‌های روستایی الیگودرز اظهار داشت: عملیات بازگشایی محور‌های باقی‌مانده با جدیت در حال انجام است و نیرو‌های راهداری برای برقراری ارتباط با تمامی روستا‌های مسدودشده در تلاش هستند.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای الیگودرز با اشاره به وضعیت محور‌های روستایی بخش ذلقی افزود: محور روستایی پز به‌دلیل شرایط رانشی زمین و احتمال بروز مخاطرات بیشتر، نیازمند انجام اقدامات فنی و ایمن‌سازی است و بازگشایی آن با رعایت ملاحظات ایمنی دنبال می‌شود.

سرلک درباره وضعیت محور زز و ماهرو گفت: مسیر‌های دسترسی به روستا‌های موس، گله‌یار و سرتنگ در دست اقدام قرار دارند و پیش‌بینی می‌شود با تداوم تلاش نیرو‌های عملیاتی، این محور‌ها تا اواخر روز آینده بازگشایی شوند.

وی با اشاره به خسارات گسترده ناشی از بارش‌های بی‌سابقه پاییزی به زیرساخت‌های حمل‌ونقل تصریح کرد: برآورد‌های اولیه نشان می‌دهد شدت و حجم بارندگی‌ها خسارتی نزدیک به یک‌هزار میلیارد تومان به راه‌ها، پل‌ها، ابنیه فنی و سایر تأسیسات زیرساختی حوزه راهداری وارد کرده‌است

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای الیگودرز ادامه داد: بخش‌هایی از راه‌های روستایی تخریب شده و تعدادی از ابنیه فنی و مسیر‌های ارتباطی نیز دچار آسیب شده‌اند.

سرلک خاطرنشان کرد: رانش زمین، تخریب راه‌ها و آسیب به تأسیسات زیرساختی از مهم‌ترین پیامد‌های این بارندگی‌ها بوده و ارزیابی دقیق و مستندسازی خسارات برای برنامه‌ریزی و تأمین اعتبارات مورد نیاز در حال پیگیری است.

وی تأکید کرد: اولویت مجموعه راهداری، برقراری ارتباط ایمن و پایدار با تمامی روستاها، رفع انسداد مسیر‌ها و ایمن‌سازی نقاط آسیب‌دیده است و عملیات راهداری تا بازگشایی کامل محور‌های باقی‌مانده و رفع مشکلات تردد ادامه خواهد داشت.

منبع: تسنیم

برچسب ها: سیل ، لرستان
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