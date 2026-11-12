باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - رضا حیدری معاون امور گردشگری اداره میراث فرهنگی آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار ما به بررسی وضعیت فعلی و چشم‌انداز آینده گردشگری در این استان پرداخت.

حیدری با تأکید بر جایگاه تاریخی استان، اظهار داشت: آذربایجان غربی دارای آثار بی‌نظیری است که در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسیده‌اند؛ از تخت سلیمان در تکاب به عنوان بزرگترین آتشکده ایران باستان گرفته تا کلیسای قره‌کلیسا و مراسم مذهبی “بادارک” که سالانه هزاران زائر را به سوی ما می‌کشاند. همچنین مجموعه فرهنگی و تاریخی شمس تبریزی در خوی با وسعت بسیار، از پروژه‌های بزرگ میراث فرهنگی ماست.

حیدری با اشاره به تنوع آثار باستانی افزود: ما در حوزه باستان‌شناسی بسیار غنی هستیم؛ از تالارهای ستون‌دار شهر باستانی حسنلو گرفته تا آثار دوران اورارتو و تپه‌های تاریخی در سردشت و قلعه‌های تاریخی، همگی نشان‌دهنده قدمت و عظمت این استان از دوران پیش از تاریخ تا قاجار هستند.

وی با اشاره به تحول در بخش اقامتگاه‌های لوکس، اظهار داشت که استان در سال‌های اخیر شاهد تغییر ساختار زیرساختی در حوزه هتل‌داری بوده است.

حیدری در این راستا گفت: در گذشته ما تنها یک هتل پنج‌ستاره در استان داشتیم، اما اکنون با افتتاح هتل پنج‌ستاره در ماکو و برنامه‌ریزی برای افتتاح هتل دیگری در خوی، این ظرفیت در حال گسترش است. علاوه بر این، در شهر ارومیه نیز حدود چهار هتل دیگر در دست ساخت هستند که مجموع هتل‌های لوکس ما را به بیش از پنج واحد پنج‌ستاره می‌رساند. این روند نشان‌دهنده استقبال بسیار خوب سرمایه‌گذاران از حوزه گردشگری است.

وی همچنین به طرح‌های توسعه زیرساختی اشاره کرد و افزود: در راستای برنامه‌های مدیریت استان، طرح‌های متنوعی برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری در حال اجراست که از جمله آن‌ها می‌توان به طرح‌های زیرساختی در مناطق طبیعی اشاره کرد تا گردشگران بتوانند با آسودگی خاطر از جاذبه‌هایی نظیر آبشارهای سوددوکل و شلماش بازدید کنند.

حیدری با اشاره به غنای تاریخی استان، افزود: موزه‌های استان از نظر اهمیت ملی بسیار مطرح هستند و بیش از ۲۵ هزار قطعه اثر تاریخی در آن‌ها نگهداری می‌شود که جذابیت‌های بسیار زیادی برای پژوهشگران و گردشگران دارد.

وی در ادامه با تأکید بر پتانسیل‌های طبیعی استان گفت: آذربایجان غربی یک استان چهارفصل است که تنوع زیستی و طبیعی بی‌نظیری دارد؛ از پهنه جنگلی سردشت تا پیرانشهر گرفته تا مناظر اطراف دریاچه ارومیه که با بهبود وضعیت بارندگی‌ها، پتانسیل‌های گردشگری آن دوچندان شده است.

معاون امور گردشگری اداره میراث فرهنگی آذربایجان غربی در پایان، موقعیت استراتژیک استان را یکی از اصلی‌ترین عوامل رشد گردشگری دانست و گفت: هم‌مرزی با کشورهای همسایه، یک برگ برنده برای ماست. بسیاری از مسافران داخلی و خارجی برای ورود و خروج از کشور، مرزهای استان ما را انتخاب می‌کنند. ما امیدواریم با بهبود وضعیت جاده‌ها، افزایش پروازها و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بتوانیم این فرصت را به توسعه پایدار گردشگری تبدیل کنیم و شاهد شکوفایی کامل این صنعت در استان باشیم.