باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - شهردار خرم‌آباد از پایان بخشی از این مشکلات خبر می‌دهد و می‌گوید مدیریت شهری از ماه‌ها قبل برای مقابله با بارش‌ها آماده شده است. وعده‌ای که در کنار ادعای رفع مشکلات ۲۰ ساله برخی محله‌ها، با چند مطالبه بی‌پاسخ درباره مناطق بالادست، آسفالت و عدالت خدمات شهری همراه شده است.

خرم‌آباد دیگر زیر باران غافلگیر نمی‌شود؟

بارندگی‌های اخیر بار دیگر آزمونی جدی برای مدیریت شهری خرم‌آباد بود؛ آزمونی که به گفته بارانی بیرانوند، شهردار خرم‌آباد، این بار با آمادگی بیشتری پشت سر گذاشته شد.

شهردار خرم‌آباد، غافلگیری در برابر بارندگی‌ها را غیرقابل قبول دانست و اظهار کرد: وقتی از اواسط تابستان هشدارهای مربوط به سال پربارش اعلام شده، دیگر نمی‌توان از غافلگیری صحبت کرد.

او با اشاره به اینکه مدیریت روان‌آب‌ها صرفاً به اقدامات روزهای بارندگی محدود نمی‌شود، گفت بخش مهمی از آمادگی شهرداری حاصل اقداماتی است که طی ماه‌ها و سال‌های گذشته برای اصلاح زیرساخت‌ها، بازگشایی مسیرهای انتقال آب و رفع انسداد شریان‌های مویرگی شهر انجام شده است.

پایان ۲۰ سال آب‌گرفتگی در برخی محله‌ها؛ ادعای شهردار چیست؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات شهردار به معضل قدیمی آب‌گرفتگی در برخی نقاط خرم‌آباد اختصاص داشت؛ مشکلی که سال‌ها تصاویر آن در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شد و به یکی از محورهای انتقاد شهروندان تبدیل شده بود.

بارانی بیرانوند مدعی شد مشکلات مدیریت روان‌آب‌ها در مناطقی مانند پشته حسین‌آباد و پاکدشت که بیش از دو دهه شهروندان را گرفتار کرده بود، برطرف شده است.

او همچنین از اجرای اقدامات عمرانی در محدوده سه‌راه گلدشت و خیابان‌های انقلاب و مطهری خبر داد و گفت با ایجاد انشعابات عرضی و هدایت آب‌های سطحی به سمت رودخانه، تلاش شده است از تجمع آب در معابر جلوگیری شود

با این حال، ماجرا در تمام نقاط شهر به همین سادگی نیست. شهردار خرم‌آباد اذعان کرد مناطق بالادست، از جمله گلدشت شرقی و غربی و جنوب شهر، همچنان به اقدامات عمرانی و خدماتی بیشتری نیاز دارند.

نخاله‌های ساختمانی؛ متخلفان زیر ذره‌بین دوربین‌ها می‌روند؟

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، تخلیه نخاله‌های ساختمانی در بستر و حاشیه رودخانه خرم‌آباد به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز تبدیل شد؛ تخلفی که علاوه بر تخریب محیط طبیعی، می‌تواند مسیر عبور آب را مسدود و خطر سیلاب را تشدید کند.

شهردار خرم‌آباد با اشاره به پاکسازی بخش‌هایی از رودخانه با همکاری شرکت آب منطقه‌ای، از شهروندان خواست نخاله‌های ساختمانی را فقط در محل‌های تعیین‌شده تخلیه کنند.

در همین راستا، پیشنهاد نصب دوربین‌های نظارتی و استفاده از سامانه‌های ثبت تخلف برای شناسایی و جریمه سنگین متخلفان مطرح شد؛ پیشنهادی که با استقبال شهردار همراه بود.

بارانی بیرانوند بر ضرورت همکاری شهرداری و پلیس راهور برای ایجاد سازوکاری بازدارنده تأکید کرد و برخورد قانونی و مستمر را راهی برای تغییر رفتار شهروندان دانست.

شهردار: از معوقات یک‌ساله به تأخیرهای محدود رسیده‌ایم

حقوق کارگران و نیروهای پیمانکاری شهرداری نیز از موضوعاتی بود که در تماس شهروندان با برنامه رادیویی مطرح شد.

در پاسخ به گلایه یکی از شنوندگان درباره تأخیر در پرداخت حقوق نیروهای فضای سبز و خدمات شهری، بارانی بیرانوند گفت وضعیت پرداخت‌ها نسبت به گذشته بهبود یافته است.

به گفته او، در سال‌های گذشته معوقات حقوقی شهرداری گاهی به شش ماه، هشت ماه و حتی یک سال می‌رسید، اما اکنون چنین شرایطی وجود ندارد و تأخیرهای احتمالی معمولاً محدود و ناشی از فرآیندهای اداری، ثبت عملکرد یا تأخیر پیمانکاران است

شهردار همچنین از اختصاص حدود ۳۰۰ میلیارد تومان منابع برای پرداخت تسهیلات چهاردرصدی به نیروهای کارگری و عملیاتی شهرداری خبر داد و اعلام کرد برخی کارکنان برای دومین و سومین بار از این تسهیلات استفاده کرده‌اند.

عدالت خدمات شهری؛ مناطق محروم همچنان مطالبه دارند

توزیع عادلانه امکانات و خدمات در مناطق مختلف خرم‌آباد از دیگر محورهای این گفت‌وگو بود.

بارانی بیرانوند با اشاره به مناطق یک، دو و سه شهری گفت مدیریت شهری تلاش کرده است خدمات را با رویکردی عادلانه توزیع کند و به جای تمرکز صرف بر طرح‌های بلندمدت، مشکلات انباشته‌شده چند دهه گذشته را به‌صورت مسئله‌محور برطرف کند.

او در عین حال به مشکلات سکونتگاه‌های اطراف شهر و مناطق واقع در حریم اشاره کرد و گفت بسیاری از تصاویر و گزارش‌های منتشرشده از مشکلات اخیر مربوط به مناطقی خارج از محدوده قانونی شهر است.

شهردار خرم‌آباد با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی اصولی برای توسعه شهر، تصریح کرد نباید ابتدا سکونتگاه‌ها در حریم و خارج از محدوده قانونی شکل بگیرند و پس از آن مدیریت شهری برای تأمین زیرساخت‌ها وارد عمل شود.

به گفته او، تأمین معابر، شبکه دفع آب‌های سطحی، فضای سبز، تأسیسات شهری، مراکز انتظامی و خدمات عمومی باید پیش از گسترش سکونتگاه‌ها در دستور کار برنامه‌ریزان قرار گیرد.

موج جدید آسفالت در راه است؛ سه منطقه خرم‌آباد در انتظار عملیات عمرانی

وضعیت نامناسب آسفالت خیابان‌ها و کوچه‌ها نیز از دیگر مطالبات مطرح‌شده شهروندان بود.

شهردار خرم‌آباد با اشاره به اجرای پروژه‌های آسفالت در یکی دو سال گذشته، از آماده‌باش سه دستگاه ماشین‌آلات و تیم‌های عملیاتی برای آغاز موج جدید لکه‌گیری معابر خبر داد.

او وعده داد با مساعد شدن شرایط جوی، عملیات لکه‌گیری در هر سه منطقه شهری آغاز شود و در معابری که لکه‌گیری پاسخگوی مشکلات نیست، روکش آسفالت اجرا خواهد شد.

فضای سبز پشت نسل باران در انتظار پیگیری شهرداری

در پایان این گفت‌وگو، یکی از شهروندان نسبت به بلاتکلیفی ایجاد فضای سبز در محدوده پشت نسل باران و خوارزمی چهار گلایه کرد.

بارانی بیرانوند با اشاره به احتمال قرارگیری این محدوده در نزدیکی روستای حاجی‌آباد و خارج از محدوده قانونی شهر، وعده داد موضوع را بررسی و پیگیری کند.

وعده‌ها در انتظار آزمون باران بعدی

اظهارات شهردار خرم‌آباد از مجموعه‌ای از اقدامات عمرانی، خدماتی و برنامه‌های جدید برای کاهش مشکلات شهری حکایت دارد؛ از ادعای رفع آب‌گرفتگی‌های دو دهه‌ای در برخی محله‌ها تا وعده لکه‌گیری معابر و برخورد با متخلفان تخلیه نخاله.

با این حال، آنچه برای شهروندان اهمیت دارد نه صرفاً اعلام آمادگی و ارائه گزارش عملکرد، بلکه نتیجه ملموس این اقدامات در خیابان‌ها و محله‌های شهر است. باید دید بارندگی‌های پیش‌رو تا چه اندازه صحت وعده‌های مدیریت شهری را تأیید خواهد کرد و آیا خرم‌آباد واقعاً از کابوس تکراری آب‌گرفتگی فاصله گرفته است؟