باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بر اساس پیش‌بینی جدید انجمن ملی مدیران کمک‌رسانی انرژی آمریکا، خانوار‌های این کشور در زمستان پیش‌رو برای گرم کردن خانه‌های خود باید هزینه بیشتری بپردازند؛ افزایشی که به‌ویژه خانوار‌های وابسته به نفت گرمایشی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

طبق برآورد‌های منتشرشده از سوی این انجمن، میانگین هزینه گرمایش خانه‌ها با استفاده از انواع سوخت در زمستان امسال به یک‌هزار و ۲ دلار خواهد رسید که در مقایسه با زمستان گذشته ۷.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

با این حال، افزایش هزینه‌ها برای خانوار‌هایی که از نفت گرمایشی استفاده می‌کنند، بسیار بیشتر خواهد بود. این خانوار‌ها که بخش قابل توجهی از آنها در شمال شرق آمریکا زندگی می‌کنند، باید به‌طور متوسط ۲ هزار و ۹۷۷ دلار برای گرمایش خانه‌های خود بپردازند؛ رقمی که نسبت به سال گذشته ۷۰.۲ درصد افزایش دارد.

مارک وولف، مدیر اجرایی این انجمن با اشاره به وضعیت تنگه هرمز گفت: شرایط در این تنگه همچنان بسیار بی‌ثبات است و ادامه ابهام درباره عرضه جهانی نفت، پیش‌بینی روند آینده قیمت‌ها را دشوار کرده است.

این افزایش هزینه‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که پیامد‌های جنگ علیه ایران و اختلال در بازار جهانی انرژی، فشار بیشتری بر هزینه‌های زندگی خانوار‌های آمریکایی وارد کرده است.

منبع: الجزیره