نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انفجار دو نفتکش سرکش و مجرم در تنگه هرمز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: شب گذشته دو فروند نفتکش متخلف، علی رغم هشدار و اخطار مکرر مرکز کنترل تردد تنگه هرمز نیروی دریایی سپاه بر غیر مجاز و ناایمن بودن مسیر جنوبی، در هنگام عبور از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز دچار حادثه شدند و با انفجار بسیار مهیبی متوقف گردیدند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: هر دو کشتی از نوع سوپر نفتکش بوده و در مجموع بیش از ۴ میلیون بشکه نفت حمل می‌کردند که اکنون در آتش اعتماد به ارتش غارتگر و متجاوز آمریکا در حال سوختن هستند.

نیروی دریایی سپاه در این اطلاعیه تاکید کرد: هر شناوری که در خلیج فارس و تنگه هرمز سامانه‌های ناوبری خود را خاموش و با ارتش قاچاقچی آمریکا در عبور از مسیر غیرمجاز جنوبی تنگه هرمز همکاری کند سرانجامی اینگونه خواهد داشت.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی سپاه