شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از روشن ماندن تیرهای چراغ برق به هنگام روز در برخی از معابر شهرستان اصفهان ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از معضلاتی که ساکنان منطقه ۱۵ خیابان جی، خیابان مهدیه کوچه بهار۴۳ در شهرستان اصفهان را نگران کرده است. روشن ماندن چراغ‌های تیر برق در طول شبانه روز است. هدر رفت برق در هنگام روز موجب نارضایتی آنها شده است به همین جهت از مسئولان درخواست رسیدگی دارند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می کنید.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام، ما ساکن منطقه ۱۵ در خیابان جی مهدیه کوچه بهار۴۳ در شهرستان اصفهان هستیم. مدت دو ماه است که تیر‌های چراغ برق هنگام روز روشن است و موجب اسراف و هدررفتن این انرژی شده است. پیگیری‌های ما به نتیجه نرسیده است. لطفا پیگیری کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - اصفهان

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: سوژه خبری ، تیرچراغ برق ، هدررفت انرژی
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار تهران؛
زیباسازی ساختمان به قیمت هدر رفت برق در پرند + عکس
شهروندخبرنگار مازندران؛
گلایه بابلی‌ها از روشن ماندن لامپ تیر برق به هنگام روز + عکس
شهروندخبرنگار البرز؛
گلایه شهروند کرجی از هدررفت انرژی برق در یکی از شعب بانک آینده
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مراسم تشییع شهدا در حرم امام رضا (ع) + عکس و فیلم
ارادت قمی‌ها به حضرت فاطمه زهرا (س) با برپایی ایستگاه صلواتی + عکس
تشییع پیکر مطهر شهدا در روستای انارستانک + عکس و فیلم
آخرین اخبار
مراسم تشییع شهدا در حرم امام رضا (ع) + عکس و فیلم
تشییع پیکر مطهر شهدا در روستای انارستانک + عکس و فیلم
ارادت قمی‌ها به حضرت فاطمه زهرا (س) با برپایی ایستگاه صلواتی + عکس
بوی عطر نذری در بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) پیچید + عکس و فیلم
روشن ماندن تیر برق در روز دغدغه شهروند اصفهانی شد + فیلم
برداشت نارنگی از باغ‌های روستای حاجی کلا + عکس
نهاوند میزبان دو شهید گمنام در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) + فیلم