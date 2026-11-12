شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از روشن ماندن تیرهای چراغ برق به هنگام روز در برخی از معابر شهرستان اصفهان ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از معضلاتی که ساکنان منطقه ۱۵ خیابان جی، خیابان مهدیه کوچه بهار۴۳ در شهرستان اصفهان را نگران کرده است. روشن ماندن چراغ‌های تیر برق در طول شبانه روز است. هدر رفت برق در هنگام روز موجب نارضایتی آنها شده است به همین جهت از مسئولان درخواست رسیدگی دارند.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می کنید.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام، ما ساکن منطقه ۱۵ در خیابان جی مهدیه کوچه بهار۴۳ در شهرستان اصفهان هستیم. مدت دو ماه است که تیر‌های چراغ برق هنگام روز روشن است و موجب اسراف و هدررفتن این انرژی شده است. پیگیری‌های ما به نتیجه نرسیده است. لطفا پیگیری کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - اصفهان

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.