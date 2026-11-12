رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر با اعلام پایان عملیات امدادرسانی در پی مخاطرات جوی و هشدار‌های سطح قرمز و نارنجی در ۲۴ استان کشور، از بهره‌مندی ۵ هزار و ۶۴۶ نفر از خدمات امدادی و انجام ۱۴ سورتی پرواز برای امدادرسانی هوایی به روستا‌های محاصره‌شده در شهرستان الیگودرز استان لرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بابک محمودی روز پنجشنبه به گزارش پایانی خدمات و اقدامات این سازمان در پی هشدار‌های هواشناسی سطح قرمز شماره یک و نارنجی شماره‌های ۶۹ و ۷۰، اظهار کرد: این عملیات از ساعت ۱۸ روز پنجشنبه ۱۴ آبان تا ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۲۱ آبان در ۲۴ استان کشور با مشارکت ۸۵ شعبه و حضور نیرو‌های امدادی در ۸۶ منطقه عملیاتی اجرا شد.

وی با اشاره به ابعاد عملیات امدادرسانی افزود: در این مدت، ۱۷۳ نفر به مناطق امن انتقال یافتند، آبگرفتگی ۱۵۲ باب منزل مسکونی تخلیه شد و نیرو‌های عملیاتی موفق به رهاسازی ۷۷ دستگاه خودرو گرفتار در حوادث طبیعی شدند که ۱۸۷ نفر سرنشین داشتند همچنین یک نفر در استان کرمان از شرایط حادثه نجات فنی یافت.

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: در این حوادث، یک مصدوم به مراکز درمانی منتقل شد و ۲ نفر در استان‌های بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد جان خود را از دست دادند.

محمودی با اشاره به خدمات حمایتی و توزیع اقلام امدادی گفت: در مجموع، ۴ هزار و ۷۶۰ نفر اقلام امدادی دریافت کردند. در این عملیات ۱۱۷ دستگاه چادر امدادی، ۳ هزار و ۱۴۴ تخته پتو، هزار و ۵۶۳ تخته موکت، ۲۵۳ شعله والور، ۳ هزار و ۵۵۸ کیلوگرم نایلون، یک‌هزار و ۷۷ بسته غذایی ۷۲ ساعته و ۱۲۷ قوطی کنسرو میان متأثران از حوادث توزیع شد.

وی با تأکید بر گستردگی عملیات و به‌کارگیری ظرفیت‌های امدادی کشور تصریح کرد: ۲۳۴ تیم عملیاتی متشکل از ۷۸۸ نیروی امدادی در این مأموریت مشارکت داشتند و ۲۰۹ دستگاه ناوگان ترابری شامل ۳۵ دستگاه آمبولانس، ۱۵ خودروی نجات، ۱۳۴ خودروی کمک‌دار و ۲۵ خودروی عملیاتی دیگر برای ارائه خدمات به کار گرفته شدند.

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر به عملیات امدادرسانی هوایی در مناطق سیل‌زده استان لرستان اشاره کرد و گفت: در پی انسداد راه‌های ارتباطی تعدادی از روستا‌های بخش‌های ززوماهرو و زلقی شهرستان الیگودرز، دو تیم واکنش سریع و پشتیبانی با استفاده از بالگرد جمعیت هلال‌احمر به مناطق مذکور اعزام شدند.

۱۴ سورتی پرواز با هدف انتقال و توزیع اقلام امدادی در روستا‌ها

محمودی خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات، ۱۴ سورتی پرواز با هدف انتقال و توزیع اقلام امدادی در روستا‌های یادشده انجام شد تا خدمات‌رسانی به ساکنان این مناطق با وجود انسداد راه‌های ارتباطی ادامه یابد.

محمودی با تأکید بر نقش مؤثر و محوری تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در مدیریت حوادث و امدادرسانی به هموطنان خاطرنشان کرد: حضور به‌موقع، آمادگی عملیاتی و تلاش شبانه‌روزی امدادگران در مناطق حادثه‌دیده، نقش مهمی در ارائه خدمات امدادی و کاهش آثار مخاطرات جوی داشته است.

وی از شهروندان خواست با توجه به احتمال وقوع حوادث ناشی از شرایط نامساعد جوی، توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند، از تردد غیرضروری در مسیر‌های سیلابی و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند، هشدار‌های هواشناسی و اطلاعیه‌های مراجع رسمی را دنبال کنند و در صورت بروز حادثه با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.

منبع: سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر

برچسب ها: هلال احمر ، امدادرسانی
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