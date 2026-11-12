باشگاه خبرنگاران جوان - قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ قزاقستان، با ثبت یک آمار فنی قابل توجه همراه شد؛ جایی که ملی‌پوشان کشورمان در ۸ وزن از ۱۰ وزن مسابقات، هیچ امتیازی از موقعیت خاک به حریفان واگذار نکردند.

، تنها محمدمهدی کشتکار در مبارزه با حریف بلغارستانی و علی احمدی‌وفا مقابل نماینده ازبکستان، در جریان اجرای فنون خاک از حریفان امتیاز گرفتند.

نکته قابل توجه اینکه به‌جز فردین هدایتی، سایر ملی‌پوشان ایران دست‌کم یک بار در خاک حریفان قرار گرفتند، اما اجازه ندادند حریفان از این موقعیت امتیازی کسب کنند.

اهمیت این آمار زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بسیاری از رقبای ایران، پیش از رویارویی با فرنگی‌کاران کشورمان، در اجرای فنون خاک و کسب امتیاز از این موقعیت تخصص داشتند و این بخش یکی از تاکتیک‌های اصلی آن‌ها محسوب می‌شد.

این عملکرد حاصل مجموعه‌ای از عوامل از جمله شناخت نقاط قوت و ضعف رقبا، بررسی شیوه اجرای فنون آن‌ها، برنامه‌ریزی اختصاصی کادر فنی و تمرینات مستمر ملی‌پوشان بود.

عملکرد شاگردان حسن رنگرز در قزاقستان نشان داد که موفقیت در سطح اول کشتی جهان تنها به اجرای فنون و کسب امتیاز محدود نمی‌شود و تسلط بر مهارت‌های دفاعی، به‌ویژه در موقعیت حساس خاک، نقشی تعیین‌کننده در مسیر قهرمانی دارد.