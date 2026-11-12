باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جمع قضات دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت تسریع و تسهیل امور قضایی مردم را یک تکلیف قانونی دانست و اظهار کرد: هم در سند تحول قضایی، هم در سیاست‌های کلی ابلاغی و هم در برنامه هفتم پیشرفت، بر مقوله توسعه بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی فرآیند‌ها به‌منظورتسریع و تسهیل پیشبرد امور قضایی و حقوقی مردم، تاکید شده است؛ قوه قضاییه نیز در زمره دستگاه‌های پیشتاز در عمل به مفاد قوانین بالادستی و قانون برنامه هفتم است.

رئیس قوه قضاییه ضمن توصیه به قضات در راستای مهارت‌آموزی جهت تسلط بر سامانه‌های هوشمند قضایی، تصریح کرد: روش‌های فناورانه و سامانه‌های هوشمند قضایی، برای مردم و مراجعان به عدلیه، آرامش و سهولت به ارمغان می‌آورند. این روش‌ها و این سامانه‌ها، برای قضات نیز بسیار سودمند و نافع هستند.

ایستادگی ملت ایران، عنایتی الهی بود

رئیس دستگاه قضا با اشاره به حضور مستمر و بی‌وقفه مردم مبعوث در میادین، این حضور را پدیده‌ای بی‌سابقه در تاریخ دانست و اظهار کرد: ایستادگی و استقامات و بعثت ملت ایران، عنایتی الهی بود که بسیاری از توطئه‌های دشمن متجاوز را خنثی کرد و دشمن را مأیوس ساخت.

رئیس قوه قضاییه ضمن برشمردن اثرات بعثت ملت، تصریح کرد: مردم بیش از ۲۵۰ شب است که بدون وقفه، سنگر خیابان را در حمایت از رزمندگان و در بیعت با نایب امام زمان (عج) تسخیر کرده‌اند؛ این پدیده‌ای است که در تاریخ سابقه نداشته و ثمرات آن در آینده آشکار خواهد شد و هر جوینده حق و استقامت، از آن الگو خواهد گرفت.

«ملت مبعوث»؛ دارایی راهبردی ایران اسلامی

رئیس عدلیه با مقایسه توانایی‌های ظاهری ایران و طرف متجاوز افزود: دشمن در موشک، تجهیزات هوایی، دریایی، زمینی، عملیات روانی، امپراتوری رسانه‌ای و تبلیغاتی، اعتبارات مالی و سایر مظاهر مادی از ما غنی‌تر است؛ اما آنچه ایران اسلامی از آن بهره‌مند و محظوظ است، یک دارایی راهبردی به نام «ملت مبعوث» است.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: دشمن پیش از تجاوز به کشور ما، فکر همه چیز را کرده بود، اِلا بعثت و استقامت و اتحاد ملت حول محور ولایت فقیه و تمامیت و عزت ایران.

جنگ تحمیلی اخیر؛ جنگ ترکیبی در عرصه‌های مختلف

قاضی‌القضات، جنگ تحمیلی اخیر را نه فقط یک جنگ نظامی، بلکه جنگی ترکیبی در عرصه‌های نظامی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و رسانه‌ای توصیف کرد و گفت: امروز ایران اسلامی در چشم جهانیان بزرگ‌تر و باعظمت‌تر از قبل است؛ دلیل این امر، استقامت و پایداری ملت ما در دو جنگ تحمیلی اخیر است. امروز به‌واسطه پایمردی ملت ایران در برابر متجاوزین درنده‌خو، ابهت و هیمنه‌ی پوشالی طاغوت زمان یعنی آمریکا که مستکبرترین مستکبران است، در اذهان جهانیان فروپاشیده است.

ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌ها و مکاید دشمن

محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌ها و مکاید دشمن، گفت: هر جا پرچم حق برافراشته شود، شیطان و شیطان‌صفتان می‌کوشند پرچم دیگری در کنار آن برافرازند تا پیروان و تابعین خود را گرد آورند؛ امروز نیز جنود شیطان تلاش می‌کنند با عملیات روانی، وحدت و انسجام مردم و صفوف مستحکم مؤمنان را بشکنند و با فشار اقتصادی، مردم را ناامید کنند.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه «امروز خدمت به مردمی که بیش از هشت ماه در صحنه حاضرند، جهاد بزرگی است»، خاطرنشان کرد: اگر برادران ما در میدان نبرد، جهاد فی‌سبیل‌الله می‌کنند، کار قضات و کارکنان قضایی نیز که برای خدمت به مردم، شب و روز ندارند، جهاد فی‌سبیل‌الله است. هیچکدام از ما نباید این فرصت مغتنم را از دست بدهیم؛ نیاید روزی که غبطه بخوریم که در جایگاهی حقوقی قرار داشتیم و می‌توانستیم گره‌ای از کار مردم بگشاییم و حقی را به صاحب حق بازگردانیم، لکن کوتاهی کردیم و این فرصت ارزشمند از دست رفت!

رئیس عدلیه با اشاره به مشکلات معیشتی مردم تصریح کرد: گرفتاری‌های معیشتی زیاد است و بسیاری از افراد، از جمله در مجموعه دستگاه قضایی، در تنگنای شدید قرار دارند. نیرو‌های شرکتی، کارمندان غیررسمی و اعضای شورا‌های حل اختلاف از جمله کسانی هستند که با حقوق و دریافتی‌های اندک، روزگار می‌گذرانند و این موضوعی است که دغدغه ماست.

رئیس دستگاه قضا با استناد به آیه شریفه «قالوا ربنا الله ثم استقاموا»، خاطرنشان کرد: اگر در این برهه بتوانیم با صبر، حوصله و استقامت در خدمتگزاری به مردم، کشور و نظام به موفقیت نائل شویم، وعده نصرت الهی، یقیناً تحقق خواهد یافت.

ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی

براساس این گزارش در این نشست، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران، تلفیق مبانی ارزشمند قضای اسلامی با فناوری‌ها و تکنولوژی‌های نوین و ارائه خدمات قضایی در بستر‌های الکترونیکی را نقطه عطفی تاریخی در نظام عدلیه دانست و با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی اظهار کرد: هدف از این رویکرد، ارائه خدمات به مردم با سرعت، صحت و دقت بیشتر است.

وی با بیان اینکه دادگستری استان تهران برنامه‌محور و بر اساس اصول سند تحول و اسناد بالادستی قوه قضابیه حرکت می‌کند، افزود: با همکاری مجموعه همکاران، برنامه عملیاتی شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۵ تدوین و ابلاغ شده است؛ مردم باید نتایجاین برنامه‌ها، تلاش‌ها و اقدامات را در قالب احقاق حق و اجرای عدالت احساس و لمس کنند.

عتباتی خاطرنشان کرد: خروجی همه تلاش‌ها و اقدامات دستگاه قضایی باید در زندگی و امور روزمره مردم نمود عینی و ملموس داشته باشد و دادگستری استان تهران نیز تلاش می‌کند در همین مسیر حرکت کند.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه