توسعه پایدار در بخش کشاورزی و دامپروری تنها با تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و پژوهش و ارجاع مشکلات واقعی تولیدکنندگان به مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی محقق می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - حسین نگهدار معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر ضرورت فاصله گرفتن از روش‌های سنتی، گفت: توسعه پایدار در بخش کشاورزی و دامپروری تنها با تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و پژوهش و ارجاع مشکلات واقعی تولیدکنندگان به مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی محقق می‌شود.

او افزود: برای رفع موانع ساختاری و افزایش ضریب بهره‌وری در واحد‌های تولیدی دام و طیور، زنجیره‌ای پیوسته و ۴ مرحله‌ای شامل شناسایی مسئله، پژوهش کاربردی، ترویج و اجرا طراحی شده است تا هیچ حلقه‌ای از این چرخه جدا نماند.

نگهدار با اشاره به نقش کلیدی مدیریت ترویج، گفت: تولید علم و فناوری در مراکز پژوهشی و دانشگاهی زمانی ارزشمند است که به دست بهره‌بردار نهایی در واحد پرورش برسد. بر همین اساس، مدیریت ترویج سازمان مأموریت یافته است نتایج پژوهش‌ها را با زبانی ساده، کاربردی و در قالب بسته‌های آموزشی ملموس به بدنه کارشناسی و تولیدکنندگان منتقل کند تا شاهد ارتقای شاخص‌های اقتصادی تولید باشیم.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: استراتژی ما در این دوره، شناسایی مشکلات تولیدکنندگان در سطح واحد‌ها و ارجاع آنها به مرکز تحقیقات و مراکز دانشگاهی است تا پژوهشگران استان با تمرکز بر نیاز‌های واقعی میدان، راهکار‌های کاربردی ارائه دهند.

نگهدار در پایان با تأکید بر اهمیت این رویکرد گفت: پیوند دانش و اجرا در صنعت دام و طیور، حمایت هدفمند از بخش کشاورزی، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، پایداری اشتغال و تقویت اقتصاد مقاومتی را در پی دارد و مسیر تحقق امنیت غذایی پایدار را هموارتر می‌کند.

برچسب ها: دام و طیور ، دامداری های مازندران
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