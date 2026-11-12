باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ تجمع حماسی و رزمایش مردمی جانفدایان امروز پنجشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۵ با حضور آحاد مختلف مردم از پیر و جوان، زن و مرد، اقلیت های مختلف مذهبی، ترک و کرد، مسئولان و مدیران شهری و استانی و نظامیان در مقابل پارک گوللرباغی ارومیه اغاز شد که گواهی بر عشق به وطن دوستی و وفاداری به انقلاب است.

برگزاری این رزمایش جلوه‌ای از انسجام، همبستگی و آمادگی مردم استان برای دفاع از کشور و صیانت از امنیت را به نمایش گذاشته است مردمی که بیش از ۲۵۰ شب با حضور در میادین و خیابانها وحدت و انسجام ملی در برابر دشمنان را به نمایش گذاشته اند.

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