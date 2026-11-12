رزمایش بزرگ «جانفدایان» امروز با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و نمایش صلابت و آمادگی دفاعی استان با حضور اقشار مختلف مردم در ارومیه در خال برگزاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ تجمع حماسی و رزمایش مردمی جانفدایان امروز پنجشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۵ با حضور آحاد مختلف مردم از پیر و جوان، زن و مرد، اقلیت های مختلف مذهبی، ترک و کرد، مسئولان و مدیران شهری و استانی و نظامیان در مقابل پارک گوللرباغی ارومیه اغاز شد که گواهی بر عشق به وطن دوستی و وفاداری به انقلاب است.

برگزاری این رزمایش جلوه‌ای از انسجام، همبستگی و آمادگی مردم استان برای دفاع از کشور و صیانت از امنیت را به نمایش گذاشته است مردمی که بیش از ۲۵۰ شب با حضور در میادین و خیابانها وحدت و انسجام ملی در برابر دشمنان را به نمایش گذاشته اند.

آغاز رزمایش بزرگ جانفدایان در ارومیه+ تصویر

آغاز رزمایش بزرگ جانفدایان در ارومیه+ تصویر

آغاز رزمایش بزرگ جانفدایان در ارومیه+ تصویر

آغاز رزمایش بزرگ جانفدایان در ارومیه+ تصویر

آغاز رزمایش بزرگ جانفدایان در ارومیه+ تصویر

آغاز رزمایش بزرگ جانفدایان در ارومیه+ تصویر

آغاز رزمایش بزرگ جانفدایان در ارومیه+ تصویر

خبر درحال بروزرسانی...

برچسب ها: تجمع حماسی ، رزمایش
خبرهای مرتبط
آغاز رزمایش دریایی «محمدرسول الله (ص) ۳» + فیلم
رشت؛
گیلانیان پیشتاز در دفاع از حریم ولایت
برگزاری ویژه برنامه های بزرگداشت سردار رشید اسلام
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
۵۰۰ پیرغلام حسینی از ایران و ۱۸ کشور جهان در ارومیه گرد هم می‌آیند
عملیات موفق سپاه علیه عناصر تجزیه‌طلب در سردشت
دشمن در جنگ ترکیبی شکست خورد/ رکوردشکنی استان در پشتیبانی از جبهه و توسعه متوازن
رزمایش بزرگ جان‌فدایان در آذربایجان غربی فراتر از پیش‌بینی‌ها / شکست نقشه‌های دشمن با حضور میلیونی بسیجیان و اقتدار مرزبانان
رزمایش بزرگ جانفدایان در ارومیه+ تصویر
تحول در زیرساخت‌های گردشگری آذربایجان غربی/ از هتل‌های پنج‌ستاره تا میراث جهانی
سیب آذربایجان‌غربی در مسیر بازارهای جهانی