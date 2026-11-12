باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - مهدی خلیلی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: نشست مشترک سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی با حضور معاونت‌های برنامه‌ریزی و اقتصادی، توسعه بازرگانی و مدیریت هماهنگی ترویج سازمان، به منظور بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی جذب سرمایه در بخش کشاورزی استان برگزار شد.

او در حاشیه این نشست، با اشاره به اهمیت نقش ترویج در هدایت سرمایه‌گذاری‌های مولد و پایدار در مناطق روستایی، افزود: توسعه بخش کشاورزی و دستیابی به امنیت غذایی پایدار، نیازمند هم‌افزایی درون‌سازمانی و تسهیل فرآیند ورود سرمایه‌گذاران به حوزه‌های نوآورانه، به‌ویژه در بخش کشاورزی دانش‌بنیان، صنایع تبدیلی و طرح‌های اشتغال‌زای روستایی است.

خلیلی با تأکید بر اینکه مدیریت هماهنگی ترویج نقش پلی میان دانش، فناوری و بهره‌برداران را بر عهده دارد، گفت: در این نشست مقرر شد با همکاری نزدیک معاونت‌های برنامه‌ریزی و اقتصادی و توسعه بازرگانی، موانع اداری و اجرایی پروژه‌های سرمایه‌گذاری با محوریت توانمندسازی جوامع محلی احصا شده و شیوه نامه مشخصی برای سرمایه‌گذاران این حوزه تدوین و عملیاتی گردد.

او افزود: هدایت اصولی سرمایه‌گذاری‌ها به سمت طرح‌های فناورانه، علاوه بر افزایش بهره‌وری، زمینه اشتغال مولد و توسعه پایدار را در مناطق روستایی استان فراهم خواهد کرد که این امر از اولویت‌های اصلی سازمان جهاد کشاورزی مازندران به شمار می‌رود.