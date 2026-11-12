مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران بر توسعه سرمایه‌گذاری و حمایت از طرح‌های کشاورزی در استان تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - مهدی خلیلی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: نشست مشترک سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی با حضور معاونت‌های برنامه‌ریزی و اقتصادی، توسعه بازرگانی و مدیریت هماهنگی ترویج سازمان، به منظور بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی جذب سرمایه در بخش کشاورزی استان برگزار شد.

او در حاشیه این نشست، با اشاره به اهمیت نقش ترویج در هدایت سرمایه‌گذاری‌های مولد و پایدار در مناطق روستایی، افزود: توسعه بخش کشاورزی و دستیابی به امنیت غذایی پایدار، نیازمند هم‌افزایی درون‌سازمانی و تسهیل فرآیند ورود سرمایه‌گذاران به حوزه‌های نوآورانه، به‌ویژه در بخش کشاورزی دانش‌بنیان، صنایع تبدیلی و طرح‌های اشتغال‌زای روستایی است.

خلیلی با تأکید بر اینکه مدیریت هماهنگی ترویج نقش پلی میان دانش، فناوری و بهره‌برداران را بر عهده دارد، گفت: در این نشست مقرر شد با همکاری نزدیک معاونت‌های برنامه‌ریزی و اقتصادی و توسعه بازرگانی، موانع اداری و اجرایی پروژه‌های سرمایه‌گذاری با محوریت توانمندسازی جوامع محلی احصا شده و شیوه نامه مشخصی برای سرمایه‌گذاران این حوزه تدوین و عملیاتی گردد.

او افزود: هدایت اصولی سرمایه‌گذاری‌ها به سمت طرح‌های فناورانه، علاوه بر افزایش بهره‌وری، زمینه اشتغال مولد و توسعه پایدار را در مناطق روستایی استان فراهم خواهد کرد که این امر از اولویت‌های اصلی سازمان جهاد کشاورزی مازندران به شمار می‌رود.

برچسب ها: جهاد کشاورزی مازندران ، تسهیلات کشاورزی
خبرهای مرتبط
پرداخت ۱۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات کشاورزی در آمل
توسعه کشت طلای آبی در مازندران
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پایان برداشت کشت مجدد برنج و رتون در شالیزار‌های بابل؛ پایتخت برنج ایران با تولید ۱۲۲ هزار تن شلتوک
سنددار شدن ۱۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی و باغی شهرستان ساری
مناف هاشمی: ۳۰۰ مجموعه ورزشی کشور در جنگ‌های تحمیلی اخیر دچار آسیب شد
سردار رمضان شریف: شکست قطعی دشمن در برنامه نیروهای مسلح است
آخرین اخبار
سردار رمضان شریف: شکست قطعی دشمن در برنامه نیروهای مسلح است
مناف هاشمی: ۳۰۰ مجموعه ورزشی کشور در جنگ‌های تحمیلی اخیر دچار آسیب شد
سنددار شدن ۱۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی و باغی شهرستان ساری
پایان برداشت کشت مجدد برنج و رتون در شالیزار‌های بابل؛ پایتخت برنج ایران با تولید ۱۲۲ هزار تن شلتوک
تأکید بر توسعه سرمایه‌گذاری و حمایت از طرح‌های کشاورزی در مازندران
توسعه پایدار دام و طیور در گرو تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و پژوهش
پایداری هوای مازندران تا پایان یکشنبه؛ بارش باران از دوشنبه
تکنیک خبری گوی زنگ‌زده؛ فرسایش تدریجی یقین مخاطبان
هشت کشته طی ۱۰ روز؛ زنگ خطر جاده کجور مازندران برای مسافران به صدا درآمد