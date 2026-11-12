باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ سردار رجبی فرمانده سپاه شهدا آذربایجان غربی امروز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در رزمایش بزرگ «جان‌فدایان» شهر ارومیه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تمجید از حضور پرشور اقشار مختلف مردم از کودک و نوجوان تا پیر و جوان، این حضور آگاهانه را پاسخی کوبنده به تهدیدات توخالی دشمنان دانست.

وی با اشاره به اینکه استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی به دنبال کاهش تاب‌آوری ملت ایران و به هم زدن امنیت کشور هستند، تصریح کرد: دشمن بداند که با این‌گونه تحرکات مذبوحانه هرگز به اهداف شوم خود نخواهد رسید و ملت بزرگ ایران همچون گذشته توطئه‌های آنان را با حضور در صحنه خنثی خواهند کرد.

فرمانده سپاه شهدا آذربایجان غربی در تشریح دستاوردهای این رزمایش افزود: برای تجمعات جان‌فدایان در سطح استان پیش‌بینی حضور حدود ۱۵۰ هزار نفر شده بود اما به لطف الهی بیش از دو برابر این ظرفیت با شور و شعور وصف‌ناپذیری در تمامی شهرهای شیعه‌نشین و اهل‌سنت استان شاهد حضور حماسی مردم بودیم.

سردار رجبی همچنین با تأکید بر امنیت پایدار مرزهای استان و آمادگی کامل نیروهای مسلح سپاه، ارتش، مرزبانی و انتظامی خاطرنشان کرد: در امتداد این حضور مردمی رزمندگان دلاور ما در مرزها از میهن اسلامی حراست می‌کنند و نمونه بارز آن

عملیات موفق شب گذشته نیروهای مسلح در منطقه سردشت علیه ضدانقلاب و تجزیه‌طلبان بود که با اقتدار انجام گرفت.

وی در پایان ضمن قدردانی از نقش‌آفرینی شبکه گسترده اطلاعاتی بسیج در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن و همچنین تقدیر از استاندار محترم و مسئولان استانی در پیشبرد رویکرد خدمت‌رسانی محله‌محور، از آحاد بسیجیان، پیشکسوتان و رزمندگان تقدیر و تشکر کرد.