طرح تأمین رفاه با همکاری سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاهکارگران، امکان خرید از بیستم هر ماه و پیش از واریز حقوق رابرای بازنشستگان و مستمری‌بگیران واجد شرایط فراهم کرده است؛ خدمتی که از طریق پلتفرم وایب ارائه می‌شود و هزینه خریدهایانجام‌شده در موعد پرداخت مستمری تسویه خواهد شد.

فاصله میان زمان دریافت حقوق و زمان تأمین نیازهای روزمره، برای بسیاریاز بازنشستگان موضوعی قابل توجه است. حالا طرح جدیدی با عنوان«تأمین رفاه» تلاش می‌کند بخشی از این فاصله را با فراهم کردن امکانخرید پیش از موعد واریز مستمری کاهش دهد.

در این طرح، بازنشستگان و مستمری‌بگیران واجد شرایط سازمان تأمیناجتماعی که حقوق خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می‌کنند، می‌توانند ازروز بیستم هر ماه تا سقف حقوق قابل پرداخت خود اعتبار خرید دریافتکنند. به این ترتیب، افراد لازم نیست برای انجام خریدهای ضروری تا زمانواریز حقوق منتظر بمانند.

اعتبار خرید چگونه محاسبه و تسویه می‌شود؟

یکی از ویژگی‌های این طرح، ارتباط مستقیم میزان اعتبار با حقوق قابلپرداخت فرد است. کاربران می‌توانند بر اساس نیاز خود، تمام یا بخشی ازاعتبار اختصاص‌یافته را برای خرید کالا و خدمات مصرف کنند.

نکته مهم این است که اعتبار تأمین رفاه به‌صورت نقدی در اختیار کاربرانقرار نمی‌گیرد و امکان برداشت یا انتقال آن به حساب دیگر وجود ندارد. ایناعتبار صرفاً برای خرید از فروشگاه‌ها و مراکز طرف قرارداد وایب قابلاستفاده است.

هزینه خریدهای انجام‌شده نیز در زمان واریز معمول حقوق ماهانه ازمستمری فرد کسر می‌شود و باقی‌مانده حقوق به حساب او واریز خواهد شد. بنابراین، این طرح تاریخ معمول پرداخت حقوق را تغییر نمی‌دهد و استفاده ازآن نیز کاملاً اختیاری است.

پاداش خرید و پیشنهادهای فروشگاهی

تأمین رفاه تنها به امکان خرید پیش از موعد حقوق محدود نمی‌شود. کاربرانواجد شرایط می‌توانند با خرید از فروشگاه‌ها و مراکز طرف قرارداد وایب، ازپاداش خرید نیز بهره‌مند شوند.

بر اساس شرایط اعلام‌شده، حداکثر پاداش خرید ۵ درصد کل مبلغ خریداست؛ البته میزان آن با توجه به نوع کالا، خدمات و فروشگاه متفاوت است وهمه خریدها الزاماً مشمول این میزان پاداش نیستند. پاداش به اعتبار کاربردر وایب اضافه می‌شود و برای خریدهای بعدی قابل استفاده خواهد بود.

ثبت‌نام بدون مراجعه حضوری

یکی دیگر از ویژگی‌های طرح، امکان ثبت‌نام و فعال‌سازی غیرحضوری آناست. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت وایب به نشانی Vibe.ir، اطلاعات موردنیاز را ثبت کنند، مراحل احراز هویت را انجام دهند و پس ازمطالعه و پذیرش شرایط، درخواست فعال‌سازی طرح را تکمیل کنند.

برای استفاده از این خدمت، نیازی به افتتاح حساب جدید یا دریافت کارتبانکی جدید نیست. همچنین شرکت در طرح اختیاری است و متقاضیانمی‌توانند در صورت تمایل، درخواست غیرفعال‌سازی آن را نیز ثبت کنند.

گامی در مسیر توسعه خدمات رفاهی دیجیتال

طرح تأمین رفاه را می‌توان نمونه‌ای از حرکت خدمات رفاهی به سمتراهکارهای دیجیتال و اعتباری دانست؛ راهکارهایی که به جای پرداخت مستقیم وجه نقد، امکان دسترسی زودتر به کالاها و خدمات موردنیاز را فراهممی‌کنند.

در این مدل، بازنشستگان می‌توانند زمان‌بندی خریدهای خود را با انعطافبیشتری مدیریت کنند و از ظرفیت فروشگاه‌های حضوری و آنلاین طرفقرارداد بهره ببرند.