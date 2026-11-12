کودکان میناب؛ التیام روحی و بازگشت به زندگی در سایه پیگیری حقوقی جنایت «شجره طیبه»

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در بازدید از مدرسه شجره طیبه میناب با تأکید بر مسئولیت قطعی ایالات متحده در این جنایت، بر ضرورت ارائه خدمات مستمر روان‌شناختی به دانش‌آموزان آسیب‌دیده برای گذر از بحران روحی و بازگشت به زندگی عادی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر محمدجعفر قائم‌پناه در حاشیه بازدید از مدرسه «شجره طیبه» میناب، با اشاره به ابعاد فاجعه‌بار این حمله، اظهار کرد: ایالات متحده آمریکا حتی اگر تلاش کند با فرافکنی از زیر بار مسئولیت این جنایت شانه خالی کند، راه گریزی ندارد؛ چراکه ماهیت و دقت تجهیزات به‌کاررفته مشخص است و این کشور به‌خوبی می‌داند چه فاجعه‌ای را رقم زده است.

وی با بیان اینکه هدف از این‌گونه اقدامات، ایجاد ارعاب در میان مردم ایران و به خاک و خون کشیدن کودکان بی‌گناه برای واداشتن کشور به عقب‌نشینی است، افزود: دشمن غافل است که مادران شهدا و آسیب‌دیدگان این سرزمین با وجود تمامی رنج‌ها، هرگز از آرمان‌های خود دست نکشیده و یک وجب از خاک وطن را به بیگانگان واگذار نخواهد کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور این اقدام را نشانه استیصال و زبونی دشمن خواند و تصریح کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت، آمریکا را مسئول اصلی این خون‌های به ناحق ریخته می‌داند و این موضوع را تا حصول نتیجه در مجامع بین‌المللی و تنویر افکار عمومی جهان پیگیری خواهد کرد؛ چرا که چنین جنایاتی با هیاهوی رسانه‌ای فراموش نخواهد شد.

قائم‌پناه در ادامه با تأکید بر ابعاد انسانی و عاطفی حادثه، بر لزوم حمایت همه‌جانبه از کودکان و خانواده‌های داغ‌دیده تصریح کرد: در گام نخست، وظیفه داریم شرایط بازگشت این کودکان را به زندگی عادی فراهم کنیم تا بتوانند از سوگ سنگین و آثار هولناک لحظه اصابت بمب فاصله بگیرند. در همین راستا، تیم‌های تخصصی روان‌شناسی وزارت بهداشت در منطقه مستقر شده‌اند و به‌طور مستمر به روان‌درمانی و کاهش آسیب‌های روحی دانش‌آموزان مشغولند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این حادثه سند گویایی بر جنایت علیه کودکان است که هرگز از اذهان پاک نخواهد شد و بی‌شک با همت ملت و نیروهای مسلح، ضمن انتقام خون شهدا، روند سازندگی و اقتدار ایران اسلامی با قدرت ادامه خواهد یافت.

منبع :استانداری هرمزگان 

برچسب ها: معاون اجرایی رئیس جمهور ، میناب ، بازدید
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