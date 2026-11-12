کودکان میناب؛ التیام روحی و بازگشت به زندگی در سایه پیگیری حقوقی جنایت «شجره طیبه»

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر محمدجعفر قائم‌پناه در حاشیه بازدید از مدرسه «شجره طیبه» میناب، با اشاره به ابعاد فاجعه‌بار این حمله، اظهار کرد: ایالات متحده آمریکا حتی اگر تلاش کند با فرافکنی از زیر بار مسئولیت این جنایت شانه خالی کند، راه گریزی ندارد؛ چراکه ماهیت و دقت تجهیزات به‌کاررفته مشخص است و این کشور به‌خوبی می‌داند چه فاجعه‌ای را رقم زده است.

وی با بیان اینکه هدف از این‌گونه اقدامات، ایجاد ارعاب در میان مردم ایران و به خاک و خون کشیدن کودکان بی‌گناه برای واداشتن کشور به عقب‌نشینی است، افزود: دشمن غافل است که مادران شهدا و آسیب‌دیدگان این سرزمین با وجود تمامی رنج‌ها، هرگز از آرمان‌های خود دست نکشیده و یک وجب از خاک وطن را به بیگانگان واگذار نخواهد کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور این اقدام را نشانه استیصال و زبونی دشمن خواند و تصریح کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت، آمریکا را مسئول اصلی این خون‌های به ناحق ریخته می‌داند و این موضوع را تا حصول نتیجه در مجامع بین‌المللی و تنویر افکار عمومی جهان پیگیری خواهد کرد؛ چرا که چنین جنایاتی با هیاهوی رسانه‌ای فراموش نخواهد شد.

قائم‌پناه در ادامه با تأکید بر ابعاد انسانی و عاطفی حادثه، بر لزوم حمایت همه‌جانبه از کودکان و خانواده‌های داغ‌دیده تصریح کرد: در گام نخست، وظیفه داریم شرایط بازگشت این کودکان را به زندگی عادی فراهم کنیم تا بتوانند از سوگ سنگین و آثار هولناک لحظه اصابت بمب فاصله بگیرند. در همین راستا، تیم‌های تخصصی روان‌شناسی وزارت بهداشت در منطقه مستقر شده‌اند و به‌طور مستمر به روان‌درمانی و کاهش آسیب‌های روحی دانش‌آموزان مشغولند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این حادثه سند گویایی بر جنایت علیه کودکان است که هرگز از اذهان پاک نخواهد شد و بی‌شک با همت ملت و نیروهای مسلح، ضمن انتقام خون شهدا، روند سازندگی و اقتدار ایران اسلامی با قدرت ادامه خواهد یافت.

منبع :استانداری هرمزگان