باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ائتلاف به رهبری گادی آیزنکوت، رئیس حزب «یشار» در نظر دارد پنج قانون مهم تصویب‌شده در دوران نخست‌وزیری بنیامین نتانیاهو را لغو و بخش‌هایی از برنامه قانون‌گذاری پیشین را بازگرداند.

روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» گزارش داد که روسای احزاب این ائتلاف بر سر تشکیل کمیته‌های ویژه پارلمانی برای پیگیری هم‌زمان لغو این قوانین توافق کرده‌اند. انتظار می‌رود حزب دموکرات‌ها به رهبری یائیر گولان ریاست بیشتر این کمیته‌ها را بر عهده بگیرد.

این طرح قوانینی را هدف قرار داده است که به گفته مخالفان، نفوذ سیاسی بر نهاد‌های مستقل را افزایش داده و سازوکار‌های نظارت بر قدرت کابینه را تضعیف کرده‌اند.

یکی از کمیته‌ها قرار است دو قانون مرتبط با دستگاه قضایی و نظارت حقوقی بر کابینه را بررسی کند.

قانون نخست، ترکیب کمیته انتخاب قضات را تغییر داده و دو نماینده کانون وکلای اسرائیل را با حقوقدانانی جایگزین کرده است که از سوی ائتلاف حاکم و مخالفان انتخاب می‌شوند. منتقدان معتقدند این تغییر نفوذ سیاسی بر انتصاب قضات را افزایش داده است.

قانون دوم نیز وظایف دادستان کل را میان مشاور حقوقی کابینه و دادستان ارشد تقسیم کرده و اختیارات کابینه برای انتصاب و برکناری مشاور حقوقی را افزایش داده است. این قانون همچنین به کابینه اجازه می‌دهد نظرات حقوقی را رد کند یا برای نمایندگی حقوقی خود از وکلای خارج از دستگاه کابینه استفاده کند.

کمیته دوم به دنبال بازگرداندن ساختار پیشین اداره تحقیقات درباره جرایم احتمالی مأموران پلیس خواهد بود. قانون جدید این نهاد را از نظارت مستقیم دادستان‌های حرفه‌ای خارج کرده و اختیارات قابل توجهی به وزیر دادگستری در انتصاب رئیس آن داده است. مخالفان هشدار داده‌اند که این تغییرات می‌تواند تحقیقات درباره پلیس را سیاسی و استقلال این نهاد را تضعیف کند.

کمیته سوم نیز اصلاح قانون رسانه‌ها را در دستور کار قرار خواهد داد؛ قانونی که محدودیت‌های مالکیت مشترک شبکه‌های تلویزیونی و روزنامه‌ها را لغو کرده و جدایی ساختاری تحریریه‌ها از منافع تجاری صاحبان رسانه را از میان برده است.

این قانون همچنین نظام رسمی سنجش میزان مخاطبان را برای تخصیص آگهی‌های رژیم معرفی کرده است؛ سازوکاری که به گفته منتقدان می‌تواند به نفع رسانه‌های حامی رژیم عمل کند.

کمیته چهارم نیز به دنبال لغو اصلاحیه‌ای است که دلایل اعلام ناتوانی نخست‌وزیر برای ادامه فعالیت را به ناتوانی جسمی یا روانی محدود کرده است.

مخالفان معتقد بودند این اصلاحیه با هدف حمایت از نتانیاهو در جریان محاکمه فساد او تصویب شده است. دیوان عالی رژیم صهیونیستی اجرای این قانون را تا آغاز دوره کنست بعدی به تعویق انداخت تا در دوره پارلمانی تصویب آن اجرایی نشود.

بر اساس گزارش اسرائیل هیوم، مشاور حقوقی کنست به روسای ائتلاف اعلام کرده است که لغو قوانین مربوط به دستگاه قضایی می‌تواند نسبتاً سریع انجام شود، اما بازگرداندن وضعیت پیشین قانون رسانه‌ها پیچیدگی بیشتری خواهد داشت.

این تحرکات در شرایطی صورت می‌گیرد که آیزنکوت برای تشکیل ائتلاف حاکم در حال مذاکره است. اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی روز یکشنبه رسماً مأموریت تشکیل کابینه را به او واگذار کرد. آیزنکوت ۲۸ روز برای تشکیل کابینه فرصت دارد که این مهلت می‌تواند تا ۱۴ روز دیگر تمدید شود.

منبع: خبرگزاری آناتولی