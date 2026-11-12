جانشین رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح گفت: تنگه هرمز از شرق تا غرب، تحت تسلط کامل و بی‌چون‌وچرا نیرو‌های مسلح ایران است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - در پی انتشار اظهارات و ادعاهای اخیر مقامات خارجی در خصوص امنیت تردد در تنگه هرمز، امیر سرتیپ کیومرث حیدری، جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر بی‌اعتبار بودن این سخنان، بر پایداری و اقتدار دریایی کشور تصریح کرد: هرگونه ادعایی مبنی بر عدم کنترل تنگه هرمز، با واقعیت‌های میدانی و قدرت حضور نیروهای دریایی ایران در تضاد کامل است.

وی با اشاره به اینکه حضور مستمر و اقتدار رزمندگان اسلام در منطقه، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی دریایی ارتش، تضمین‌کننده امنیت کامل در این آبراه راهبردی است، افزود: بر اساس بررسی‌های میدانی، کنترل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نه تنها بر خودِ تنگه، بلکه بر پهنه‌های شرقی و غربی آن نیز به‌طور کامل برقرار است.

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین در پاسخ به ادعاهای مطرح‌شده در فضای مجازی خاطرنشان کرد: وقوع برخی حوادث یا برخورد شناورها در این منطقه، خود گواه بر حضور فعال و رصد دقیق نیروهای ایرانی است و نباید دستمایه‌ای برای القای ناامنی قرار گیرد. 

وی در پایان تأکید کرد: تکیه بر دروغ‌پراكنی و طرح ادعاهای متناقض در فضای مجازی، راهی به فرجام ندارد و اقتدار نظامی و اشراف اطلاعاتی ایران بر تمامی زوایای تنگه هرمز، حقیقتی انکارناپذیر است.

 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: تنگه هرمز ، نیروهای مسلح
خبرهای مرتبط
دشمن در صورت تعرض مجدد با آسیب‌های سنگین‌تری مواجه خواهد شد
اعتراف رئیس‌جمهور پیشین آمریکا به ناکامی در برابر ایران
فیروزآبادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
مسدود کردن تنگه هرمز در محدوده حقوق اقتصادی و سیاسی ایران است
رئیس کميسيون امنیت ملی مجلس:
تنگه هرمز کاملا در کنترل نیروهای مسلح ایران قرار دارد؛ مردم به شایعات توجه نکنند + قیام
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۲۱ آبان
الان وقت خروج از ان‌پی‌تی است/ چرا برای ترامپ و نتانیاهو حکم قصاص صادر نمی‌شود؟
نمایش پیوند مستقیم تغییرات اقلیمی با آینده اقتصاد جهانی و امنیت انرژی در اجلاس کاپ ۳۱
سرلشکر رضایی: تمام پایگاه‌های آمریکا از غرب آسیا تا اروپا هدف مشروع ما خواهند بود
طائب: آمریکا در تنگه هرمز زمین‌گیر شده است؛ واشنگتن ناچار به پذیرش واقعیت‌های منطقه است
انفجار دو نفتکش سرکش و مجرم در تنگه هرمز
بقائی: با جنجال رسانه‌ای نمی‌توانید خود را از مسئولیت جنایات جنگی علیه ایران برهانید
فرمانده کل سپاه: راه شهید تهرانی مقدم با خون و ایمان ادامه دارد
تأکید روسای جمهور ایران و ترکیه بر تعمیق روابط دوجانبه و منطقه‌ای
جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح: تنگه هرمز از شرق تا غرب تحت کنترل مطلق ایران است + فیلم
آخرین اخبار
عراقچی: در غزه یک نسل‌کشی خاموش در جریان است و به آن توجهی نمی‌شود
تأکید روسای جمهور ایران و ترکیه بر تعمیق روابط دوجانبه و منطقه‌ای
جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح: تنگه هرمز از شرق تا غرب تحت کنترل مطلق ایران است + فیلم
انفجار دو نفتکش سرکش و مجرم در تنگه هرمز
طائب: آمریکا در تنگه هرمز زمین‌گیر شده است؛ واشنگتن ناچار به پذیرش واقعیت‌های منطقه است
بقائی: با جنجال رسانه‌ای نمی‌توانید خود را از مسئولیت جنایات جنگی علیه ایران برهانید
فرمانده کل سپاه: راه شهید تهرانی مقدم با خون و ایمان ادامه دارد
الان وقت خروج از ان‌پی‌تی است/ چرا برای ترامپ و نتانیاهو حکم قصاص صادر نمی‌شود؟
سرلشکر رضایی: تمام پایگاه‌های آمریکا از غرب آسیا تا اروپا هدف مشروع ما خواهند بود
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۲۱ آبان
نمایش پیوند مستقیم تغییرات اقلیمی با آینده اقتصاد جهانی و امنیت انرژی در اجلاس کاپ ۳۱
ناوهای آمریکا ۵۰۰ کیلومتر عقب رانده‌ شدند
تسلیت بقائی به خانواده جان‌باختگان حادثه انفجار کارخانه در ترکیه
قالیباف: ما وضع «نه جنگ و نه صلح» را ادامه نخواهیم داد
پزشکیان: هیچ قدرتی حق ندارد بنیان‌های حیات روی زمین را نابود کند
عارف: دولت باید در صنعت دارو، از مداخله‌گری به تسهیلگری تغییر نقش دهد
امدادرسانی نیروی دریایی ارتش به کارکنان سکوی نفتی پارس جنوبی
برگزاری دومین شب عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه (س) در جوار محل عروج آقای شهید ایران
دیدار نخست‌وزیر نروژ با پزشکیان
دیدار نخست‌وزیر ارمنستان با رئیس‌جمهور پزشکیان
دیدار پزشکیان و نخست‌وزیر پاکستان در حاشیه اجلاس اقلیمی آنتالیا
روسای جمهور ایران و عراق دیدار کردند
یا مطالبات به‌حق ایران را می‌پذیرید یا در میدان رزم تسلیم می‌شوید
شریعتی: ناترازی گاز با تدابیر ویژه و مشارکت ملی مدیریت می‌شود + فیلم
مخبر: هرگونه همراهی در محاصره خصمانه علیه ایران، اقدامی جنگی است
اردوهای روایت اقتدار و مقاومت با محوریت جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم
رئیس‌جمهور: چه کسی صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کند؟
برخورد قانونی با شناور‌هایی که از طریق جعل اسناد، اقدام به تردد غیر مجاز کرده‌اند
سپاه: مین‌های دریایی دو نفتکش متخلف دیگر را در تنگه هرمز منفجر کردند
سردارجلالی: هوافضای سپاه در کانون بازتعریف معادلات بازدارندگی ایران قرار دارد