باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - در پی انتشار اظهارات و ادعاهای اخیر مقامات خارجی در خصوص امنیت تردد در تنگه هرمز، امیر سرتیپ کیومرث حیدری، جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر بی‌اعتبار بودن این سخنان، بر پایداری و اقتدار دریایی کشور تصریح کرد: هرگونه ادعایی مبنی بر عدم کنترل تنگه هرمز، با واقعیت‌های میدانی و قدرت حضور نیروهای دریایی ایران در تضاد کامل است.

وی با اشاره به اینکه حضور مستمر و اقتدار رزمندگان اسلام در منطقه، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی دریایی ارتش، تضمین‌کننده امنیت کامل در این آبراه راهبردی است، افزود: بر اساس بررسی‌های میدانی، کنترل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نه تنها بر خودِ تنگه، بلکه بر پهنه‌های شرقی و غربی آن نیز به‌طور کامل برقرار است.

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین در پاسخ به ادعاهای مطرح‌شده در فضای مجازی خاطرنشان کرد: وقوع برخی حوادث یا برخورد شناورها در این منطقه، خود گواه بر حضور فعال و رصد دقیق نیروهای ایرانی است و نباید دستمایه‌ای برای القای ناامنی قرار گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: تکیه بر دروغ‌پراكنی و طرح ادعاهای متناقض در فضای مجازی، راهی به فرجام ندارد و اقتدار نظامی و اشراف اطلاعاتی ایران بر تمامی زوایای تنگه هرمز، حقیقتی انکارناپذیر است.