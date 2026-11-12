آقای دکتر رضا جعفری، رئیس هیئت‌مدیره شرکت دانش بنیان ایمن حصار پویا ، در هشتمین کنفرانس و نمایشگاه نیروگاه‌های خورشیدی کشور، تندیس و لوح تقدیر این کنفرانس را از محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) دریافت کرد.

آقای دکتر رضا جعفری، رئیس هیئت‌مدیره شرکت دانش بنیان ایمن حصار پویا ، در هشتمین کنفرانس و نمایشگاه نیروگاه‌های خورشیدی کشور، تندیس و لوح تقدیر این کنفرانس را از محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) دریافت کرد ؛

این رویداد در ۲۱ مهر ماه با با حضور فعالان، سرمایه‌گذاران و مسئولان صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر کشور در پژوهشگاه نیرو آغاز به کار کرد. رویدادی که توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش بهره‌گیری از ظرفیت‌های خورشیدی و تقویت زیرساخت‌های تولید برق پاک را در کانون توجه قرار داده است.

شرکت دانش بنیان تولیدی ایمن حصار پویا به عنوان اسپانسر در نمایشگاه جانبی هشتمین همایش نیروگاه های خورشیدی در کنار شرکت های توزیع برق و شرکت های فعال در حوزه نیروگاه های خورشیدی حضوری فعال داشته و محصولات و توانمندی های این شرکت مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفت.

تندیس هشتمین کنفرانس نیروگاه های خورشیدی کشور به شرکت ایمن حصار پویا رسید

این شرکت با ۲۲ سال سابقه فعالیت، اولین تولید کننده داخلی و ملی سیستمهای حفاظت پیرامونی الکتریکی و هوشمند است که محصولات و سیستمهای تولیدی تخصصی آن، نظیر فنس الکتریکی، سیمهای میکروفونی، نرم افزار جامع سیستم مدیریت و تجهیزات امنیتی و حفاظتی می باشد، این شرکت ، مجری پروژه های متعدد حفاظت فیزیکی در وزارت خانه ها، سازمان ها ، تأسیسات نفت و گاز و پتروشیمی، نیروگاهها و نیروگاه های خورشیدی، سدها و پستهای برق و تصفیه خانه ها و مخازن آب و کارخانجات و هلدینگ های خصوصی بوده که سیستمهای نصب شده، ضمن ارتقاء کارایی مجموعه حراست، حفاظت فیزیکی مؤثر، مدرن و اقتصادی را برای مجموعههای اعلام شده، فراهم آورده است.

رئیس پژوهشگاه نیرو جناب آقای دودابی‌نژاد، در این کنفرانس، با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن و پایدار انرژی خورشیدی گفت: افزایش ظرفیت تولید نباید تنها هدف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باشد، بلکه باید متناسب با نیاز‌ها و ظرفیت شبکه برق کشور باشد.

او با اشاره به افزایش ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در دو سال گذشته اظهار کرد: همزمان با توسعه ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی، باید آمادگی شبکه برق، نیاز‌های مصرف، ظرفیت ذخیره‌سازی، انعطاف‌پذیری شبکه، محدودیت‌های مکانی و نوع مولد‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، فراتر از یک ضرورت فنی، راهبردی کلیدی برای تنوع‌بخشی به سبد تولید برق، کاهش وابستگی به منابع متعارف انرژی و تقویت پایداری تأمین برق به شمار می‌رود؛ مسیری که تحقق آن، مستلزم توسعه زیرساخت‌ها، تسهیل سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی کشور است.

تندیس هشتمین کنفرانس نیروگاه های خورشیدی کشور به شرکت ایمن حصار پویا رسید

در همین چارچوب،آقای دکتر رضا جعفری ، رئیس هیئت‌مدیره شرکت دانش بنیان ایمن حصار پویا، در جریان برگزاری هشتمین کنفرانس و نمایشگاه نیروگاه‌های خورشیدی کشور، تندیس این رویداد تخصصی را دریافت کرد. این تندیس در راستای حضور و مشارکت در رویدادهای تخصصی صنعت انرژی خورشیدی و توجه به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به وی اهدا شد.

شرکت ایمن حصار پویا نیز با پیگیری برنامه‌های توسعه انرژی خورشیدی و حمایت از گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر، در مسیر تقویت زیرساخت‌های انرژی پاک و تحقق اهداف توسعه پایدار حرکت می‌کند؛ مسیری که تداوم آن، به هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری مؤثر در ظرفیت‌های انرژی خورشیدی وابسته است

این مجموعه، به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در حوزه مشاوره و قیمت فنس الکتریکی ، طراحی، تولید، تأمین، نصب و اجرای سیستمهای حفاظت الکترونیکی نظیر حصار الکتریکی هوشمند بوده و در راستای حفاظت و صیانت از زیر ساخت ها به عنوان جزئی از وظایف پدافند غیر عامل، طرحهای حفاظتی پیرامونی هوشمند الکترونیکی و الکتریکی، بهینه سازی سیستم های حفاظتی، امکان کنترل و پایش تاسیسات بصورت متمرکز، افزایش ایمنی و کاهش آسیب پذیری تاسیسات و صنایع ملی و استراتژیک را ارائه می نماید.

 

برچسب ها: نیروگاه خورشیدی ، شرکت دانش بنیان
خبرهای مرتبط
سهم کردستان از طرح مدارس خورشیدی افزایش یابد/ لزوم تامین ژنراتور موردنیاز استان
مدل مالی جدید تامین مالی نیروگاه‌های پشت بامی در انتظار ابلاغ
تجهیز ۱۲ هزار مدرسه کشور به نیروگاه خورشیدی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سوت‌زنی در بورس؛ سپر سهامداران در برابر فساد و تخلف
جزئیات طرح تأمین رفاه وایب؛ بازنشستگان تأمین اجتماعی می‌توانند ۱۰ روز زودتر از موعد حقوق خرید کنند
گذار از سامانه‌های آنالوگ و دیجیتال به فناوری‌های هوشمند
تندیس هشتمین کنفرانس نیروگاه های خورشیدی کشور به شرکت ایمن حصار پویا رسید
ارز ترجیحی جفا به مردم و اقتصاد است 
پرواز‌های باری چین تا پرواز‌های VIP / توسعه دامنه خدمات هندلینگ ایران ایر
آخرین اخبار
پرواز‌های باری چین تا پرواز‌های VIP / توسعه دامنه خدمات هندلینگ ایران ایر
تندیس هشتمین کنفرانس نیروگاه های خورشیدی کشور به شرکت ایمن حصار پویا رسید
جزئیات طرح تأمین رفاه وایب؛ بازنشستگان تأمین اجتماعی می‌توانند ۱۰ روز زودتر از موعد حقوق خرید کنند
ارز ترجیحی جفا به مردم و اقتصاد است 
گذار از سامانه‌های آنالوگ و دیجیتال به فناوری‌های هوشمند
سوت‌زنی در بورس؛ سپر سهامداران در برابر فساد و تخلف
نظارت بانک مرکزی بر تخلفات بانک‌ها
کاهش دما در شمال شرق کشور ادامه دارد
ترافیک سنگین در آزادراه‌های قزوین، کرج و تهران
مستمری آبان مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز شد
بارش کشور ۵۷ درصد بالاتر از نرمال در سایه ال‌نینو؛ تداوم کم‌بارشی در حوضه‌های شرقی
آیین‌نامه صادرات مجدد کالا با هدف توسعه کریدورهای بین‌المللی ابلاغ شد
اجرایی‌سازی سامانه جامع یکپارچه بندری
انسداد شبانه مسیر پردیس–تهران به مدت ۱۰ شب/ تردد از محور جاجرود
کشت گندم آبی ۳۵ درصد رشد کرد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۰ آبان
سند همسان تولید نوآورانه نرم‌افزار ابلاغ شد
شبکه گاز کشور پس از مهار آتش‌سوزی سکوی فاز ۱۴ پارس جنوبی پایدار است
بارش‌های قابل‌توجه در شمال کشور/تداوم رگبار و رعدوبرق در جنوب و جنوب‌شرق
معرفی بانک‌های متخلف به دستگاه قضایی به دلیل اجرا نکردن تعهدات مسکن +فیلم
یک‌ونیم میلیون خودروی تهرانی معاینه فنی ندارند
ضرورت همراهی دولت برای تأمین مالی اصناف مشارکت‌کننده در طرح کالابرگ
طرح خرید اعتباری کالا وارد فاز اجرایی شد؛ آغاز ثبت‌نام از امروز و شروع خرید از ۲۵ آبان‌ماه
سرشماری ۱۴۰۵ بدون مراجعه به درب تمام منازل اجرا می‌شود
شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع فلزی کلید می‌خورد
سازوکار تأمین مالی خرید کود اوره از پتروشیمی‌ها با ابزار برات بررسی شد
۱۵ زندانی ایرانی در ارمنستان آزاد شدند+ فیلم