تندیس هشتمین کنفرانس نیروگاه های خورشیدی کشور به شرکت ایمن حصار پویا رسید

آقای دکتر رضا جعفری، رئیس هیئت‌مدیره شرکت دانش بنیان ایمن حصار پویا ، در هشتمین کنفرانس و نمایشگاه نیروگاه‌های خورشیدی کشور، تندیس و لوح تقدیر این کنفرانس را از محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) دریافت کرد ؛

این رویداد در ۲۱ مهر ماه با با حضور فعالان، سرمایه‌گذاران و مسئولان صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر کشور در پژوهشگاه نیرو آغاز به کار کرد. رویدادی که توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش بهره‌گیری از ظرفیت‌های خورشیدی و تقویت زیرساخت‌های تولید برق پاک را در کانون توجه قرار داده است.

شرکت دانش بنیان تولیدی ایمن حصار پویا به عنوان اسپانسر در نمایشگاه جانبی هشتمین همایش نیروگاه های خورشیدی در کنار شرکت های توزیع برق و شرکت های فعال در حوزه نیروگاه های خورشیدی حضوری فعال داشته و محصولات و توانمندی های این شرکت مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفت.

این شرکت با ۲۲ سال سابقه فعالیت، اولین تولید کننده داخلی و ملی سیستمهای حفاظت پیرامونی الکتریکی و هوشمند است که محصولات و سیستمهای تولیدی تخصصی آن، نظیر فنس الکتریکی، سیمهای میکروفونی، نرم افزار جامع سیستم مدیریت و تجهیزات امنیتی و حفاظتی می باشد، این شرکت ، مجری پروژه های متعدد حفاظت فیزیکی در وزارت خانه ها، سازمان ها ، تأسیسات نفت و گاز و پتروشیمی، نیروگاهها و نیروگاه های خورشیدی، سدها و پستهای برق و تصفیه خانه ها و مخازن آب و کارخانجات و هلدینگ های خصوصی بوده که سیستمهای نصب شده، ضمن ارتقاء کارایی مجموعه حراست، حفاظت فیزیکی مؤثر، مدرن و اقتصادی را برای مجموعههای اعلام شده، فراهم آورده است.

رئیس پژوهشگاه نیرو جناب آقای دودابی‌نژاد، در این کنفرانس، با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن و پایدار انرژی خورشیدی گفت: افزایش ظرفیت تولید نباید تنها هدف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باشد، بلکه باید متناسب با نیاز‌ها و ظرفیت شبکه برق کشور باشد.

او با اشاره به افزایش ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در دو سال گذشته اظهار کرد: همزمان با توسعه ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی، باید آمادگی شبکه برق، نیاز‌های مصرف، ظرفیت ذخیره‌سازی، انعطاف‌پذیری شبکه، محدودیت‌های مکانی و نوع مولد‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، فراتر از یک ضرورت فنی، راهبردی کلیدی برای تنوع‌بخشی به سبد تولید برق، کاهش وابستگی به منابع متعارف انرژی و تقویت پایداری تأمین برق به شمار می‌رود؛ مسیری که تحقق آن، مستلزم توسعه زیرساخت‌ها، تسهیل سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی کشور است.

در همین چارچوب،آقای دکتر رضا جعفری ، رئیس هیئت‌مدیره شرکت دانش بنیان ایمن حصار پویا، در جریان برگزاری هشتمین کنفرانس و نمایشگاه نیروگاه‌های خورشیدی کشور، تندیس این رویداد تخصصی را دریافت کرد. این تندیس در راستای حضور و مشارکت در رویدادهای تخصصی صنعت انرژی خورشیدی و توجه به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به وی اهدا شد.

شرکت ایمن حصار پویا نیز با پیگیری برنامه‌های توسعه انرژی خورشیدی و حمایت از گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر، در مسیر تقویت زیرساخت‌های انرژی پاک و تحقق اهداف توسعه پایدار حرکت می‌کند؛ مسیری که تداوم آن، به هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری مؤثر در ظرفیت‌های انرژی خورشیدی وابسته است

این مجموعه، به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در حوزه مشاوره و قیمت فنس الکتریکی ، طراحی، تولید، تأمین، نصب و اجرای سیستمهای حفاظت الکترونیکی نظیر حصار الکتریکی هوشمند بوده و در راستای حفاظت و صیانت از زیر ساخت ها به عنوان جزئی از وظایف پدافند غیر عامل، طرحهای حفاظتی پیرامونی هوشمند الکترونیکی و الکتریکی، بهینه سازی سیستم های حفاظتی، امکان کنترل و پایش تاسیسات بصورت متمرکز، افزایش ایمنی و کاهش آسیب پذیری تاسیسات و صنایع ملی و استراتژیک را ارائه می نماید.