باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود امامی یگانه امروز در جلسه شورای اداری شهرستان خلخال که با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: عملیات اجرایی طرح‌های سرمایه‌گذاری ۸ همتی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در هر دو شهرستان خلخال و کوثر آغاز شده است.

او با اشاره به جزئیات این طرح‌ها افزود: حدود ۲۰ هکتار در شهرستان کوثر و ۲۲ هکتار در شهرستان خلخال به این طرح‌ها اختصاص یافته و عملیات اجرایی آنها شروع شده است. در شهرستان خلخال نیز ۵.۵ مگاوات به بهره‌برداری رسیده و ۷.۵ مگاوات دیگر در حال احداث است.

استاندار اردبیل با قدردانی از پیگیری فرمانداران و نماینده حوزه انتخابیه برای احیای پروژه‌های راکد گفت: در این زمینه اقدامات مؤثری برای احیای پروژه تونل الماس و پروژه کمربندی صورت گرفته و برای محور فلور-درام نیز ۲۰۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ تأمین شده است. در یک سال اخیر نیز حدود ۵۶۰ میلیارد تومان تسهیلات از منابع مختلف برای واحد‌های تولیدی و ایجاد اشتغال پرداخت شده است.

امامی یگانه در ادامه از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دکتر محمدی خواست تکمیل پروژه درمانگاهی که مورد بازدید قرار گرفت در اولویت قرار گیرد تا این پروژه سال آینده به بهره‌برداری برسد. حمایت از کسب‌وکار‌های خانگی و اختصاص تسهیلات به کارآفرینان، پیگیری مطالبات مراکز طرف قرارداد مدیریت درمان تأمین اجتماعی، افزایش سهمیه بیمه کارگران ساختمانی و تأمین سوخت بخش صنعت و کشاورزی از دیگر مطالبات مطرح‌شده در این جلسه بود.

او همچنین با اشاره به پیگیری نرخ چهارم کارت سوخت گفت: این موضوع طی روز‌های آینده نهایی خواهد شد و با توجه به فاصله شهرستان از مرکز استان و کشور، موضوع در جلسات استانی نیز پیگیری می‌شود. وی در پایان با قدردانی از حضور میدانی وزیر و مسئولان در شهرستان‌های خلخال و کوثر، حضور مدیران ارشد و اعضای کابینه در میان مردم را از ویژگی‌های دولت چهاردهم دانست.

منبع: استانداری