باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسین حسن پور اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری و احتکار برنج در یک انبار شخصی، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان آستانه اشرفیه قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات نامحسوس و اطمینان از صحت موضوع، به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از آن، ۳۰تن برنج را که به‌صورت غیرمجاز نگهداری می‌شد، کشف کردند.

فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به برآورد ارزش ۱۳۵ میلیارد ریالی برنج‌های مکشوفه از سوی کارشناسان، بیان داشت: در این رابطه متهم ۵۹ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سردار حسن پور در پایان با تأکید بر برخورد قانونی با محتکران و اخلالگران بازار، از شهروندان خواست موارد مشابه را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: اطلاع رسانی پلیس